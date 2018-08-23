خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: منابع رسانه ای اخیرا اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با احداث ۶۵۰ واحد مسکونی جدید در شهرک بیت ایل در شمال البیره در کرانه باختری موافقت کرده است. این در حالی است که توقف شهرک سازی یکی از خواسته های اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری مذاکرات سازش است.

در واقع، باید گفت که سیاست شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی همواره به صورت مستمر پیگیری شده و می شود. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، این رژیم به دلیل محدودیت سرزمینی همواره از فقدان عمق استراتژیک رنج می بُرد. بنابراین در طراحی استراتژی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، تلاش بر این بوده که راهی برای جبران این ضعف و در نتیجه غلبه بر احساس نا امنی پیدا شود. در این زمینه اسراییل «شهرک‌سازی» را به عنوان استراتژی خود انتخاب کرد و در جهت عملی کردن آن گام برداشت.

هدف بعدی رژیم اسرائیل از تصرف اراضی و شهرک سازی، ممانعت از تشکیل کشور فلسطینی در آینده است. تل آویو با احداث شهرک‌های مختلف و همچنین ایجاد مقرهای نظامی در این مناطق بسیاری از اراضی فلسطینی‌ها را مصادره کرده و ارتباط و پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی را از بین می بَرد. این اقدامات موجب شده تا بخش‌های وسیعی از کرانه باختری به واحدهایی پراکنده تبدیل شوند واحدهایی که فاقد هرگونه ارتباط جغرافیائی با یکدیگر هستند.

در واقع، می توان گفت که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی موجب از هم گسستگی وحدت اراضی اشغالی می شود و این همان چیزی است که امیدها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس را از بین می بَرد. البته گروه های مقاومت فلسطین تا کنون با سلسله اقدامات خود مانع از تحقق این مسأله (ازهم گسستگی جغرافیایی اراضی اشغالی) شده اند اما با این حال، تداوم شهرک سازی ها، وحدت اراضی فلسطینیان و به تبع آن، تشکیل دولت مستقل را به شدت تهدید می کنند.

رژیم صهیونیستی نیز از همین مسأله احساس خطر می کند. بزرگترین نگرانی امروز صهیونیستها، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس است و مقامات این رژیم از هیچ تلاشی که فلسطینیان را از تحقق این مهم دور سازد، دریغ نمی کنند. توسل به حربه و حیله قدیمی شهرک سازی در اراضی فلسطینیان نیز با همین هدف صورت می پذیرد. هرچند که رژیم صهیونیستی از رهگذر شهرک سازی ها به دنبال تحقق اهداف مختلف است اما مهمترین هدف آن جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

واقعیت آن است که علاوه بر آنچه که گفته شد، رژیم صهیونیستی از گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی اهداف دیگری را دنبال می کند که این اهداف حتی در بخش های مختلف سرزمین های اشغالی می توانند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به طور کلی رژیم جعلی صهیونیستی برای تثبیت وجود خود به عنوان یک دولت همچون دیگر دولت‌های مشروع در سراسر دنیا و همچنین تثبیت موجودیت خود سیاست هایی را در سرزمین های اشغالی اتخاذ کرده که گسترش شهرک سازی ها جزئی جدایی‌ناپذیر از این سیاست‌ها و استراتژی‌ها محسوب می شود.

طی ماه های اخیر میزان واحدهای مسکونی در قدس اشغالی که صهیونیستها تصمیم به ساخت آن گرفته اند بسیار زیاد شده است. رژیم صهیونیستی که همواره به دنبال یهودی‌سازی قدس اشغالی بوده و هست، این اقدام را در راستای همین سیاست آغاز کرده و آن را ادامه می دهد. با گسترش واحدهای مسکونی برای شهرک‌نشینان صهیونیست به تدریج شمار یهودی‌های ساکن قدس اشغالی (آن دسته از کسانی که دارای ایدئولوژی صهیونیستی هستند) افزایش می یابد و بدین ترتیب مسیر یهودی سازی کامل این منطقه هموارتر از پیش می‌شود.

صهیونیست ها پیشتر در آمار و ارقام خود اعلام کرده بودند که با مداومت سیاست شهرک سازی در قدس اشغالی، تا سال ۲۰۱۰ فلسطینیان کمتر از ۱۰ درصد ساکنان این منطقه را تشکیل می دهند و این یهودی‌ها هستند که زمام امور در قدس را به دست خواهند گرفت.

با این حال، آخرین آمار از وضعیت ساکنان قدس اشغالی به خوبی نشان می دهد که صهیونیستها نتوانسته اند سیاست های خود را آنگونه که برنامه ریزی می کردند، پیش ببرند. طبق آخرین آمار، در حال حاضر که حدود ۶ سال از سقف زمانی تعیین شده برای محدود شدن تعداد مسلمانان در قدس اشغالی می گذرد، حدود ۴۰ درصد از ساکنان این منطقه را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این درست همان عاملی است که رژیم اسرائیل را دست‌پاچه و آن را به گسترش شهرک سازی‌ها واداشته است.

از سوی دیگر، «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین در ایران، در خصوص اهداف رژیم صهیونیستی از گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی می‌گوید: «صهیونیست ها به دنبال فراهم کردن زمینه برای تقسیم مکانی و زمانی مسجدالاقصی هستند؛ تقسیم زمانی به این معنا که رژیم صهیونیستی می خواهد در بعضی از ساعات محلی برای عبادت ها و دعاهای خود داشته باشد و تقسیم مکانی نیز به این معنا است این رژیم می خواهد مسجد اقصی را عبادتگاه خاصی برای یهودیان قرار دهند اما مردم فلسطین به دلیل قداست مسجدالاقصی این مسأله را نمی پذیرد».

وی همچنین تصریح می کند: «متاسفانه شهرک سازی در کرانه باختری روند شتابانی را به خود گرفته و هر روز شاهد ساخت شهرک های رژیم صهیونیستی هستیم و هدف این ساخت و سازها نیز سیطره کامل بر کرانه باختری است».

در همین حال، باید گفت که رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی و در وضعیتِ امروزِ حاکم بر اراضی اشغالی، از گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی برای انتقام جویی از فلسطینیان بهره برداری می کند؛ فلسطینیانی که از روز ۳۰ مارس سال جاری میلادی به طور یکصدا در تظاهرات ها و راهپیمایی های بزرگ بازگشت مشارکت می کنند. صهیونیستها با وجود اقدامات تجاوزکارانه‌ای که علیه فلسطینیان صورت داده اند، تظاهرات های بازگشت آنها همچنان متوقف نشده است.

صهیونیستها بیم آن دارند که تظاهرات های بزرگ بازگشت در نوار مرزی غزه به ظهور و بروز انتفاضه ای دیگر تبدیل شود؛ انتفاضی که پیش از هر چیزی، موجودیت صهیونیسم را مورد هدف قرار می دهد. لذا مقامات رژیم صهیونیستی به ابزار سنتی و همیشگی خود یعنی گسترش شهرک سازی ها به عنوان اهرم فشاری بر فلسطینیان جهت وادار کردن آنها به عقب نشینی از تداوم تظاهرات بازگشت، می نگرند.

این درحالی است که به نظر نمی رسد مردم فلسطین قصد عقب نشینی از مسیری را داشته باشند که تاکنون طی کرده اند؛ مسیری که طی آن تاکنون بیش از ۱۷۰ نفر شهید و هزاران تَن دیگر به شدت زخمی شده و هزاران نفر نیز به دنبال آن از خانه و کاشانه خود آواره گشته اند. بدون شک تداوم سیاست شهرک سازی ها در اراضی اشغالی نمی تواند صهیونیستها را از خطر وقوع انتفاضه جدید دور سازد؛ انتفاضه ای که مشروعیت صهیونیسم را به طور کامل زیر سؤال خواهد بُرد و حقانیت مسأله فلسطین را بار دیگر به رخ افکار عمومی منطقه و جهان می کشاند.