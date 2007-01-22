سازمان محیط زیست در مقابله با آلودگی هوا مقتدرانه عمل نکرده است / وزارت بهداشت آمار مستند از مرگ و میرهای آلودگی هوا را اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی ریاض در یک نشست خبری که امروز در کمیسیون اصل نود برگزار شد ، گفت: با تصویب قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 و در پی شکایت هایی که از سال 77 در این ارتباط مطرح شد تا کنون اقدام قاطع و جدی در این خصوص انجام نشده و این در حالی است که قانون در این زمینه جامع و کامل است.

وی تصریح کرد: در قانون به صراحت تاکید شده که تمامی دستگاههای مربوطه و تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با پاکسازی هوا از آلودگی ، موظف به رعایت مقررات این قانون هستند اما باید عنوان کرد که کسی به فکر رفع آلودگی هوا نیست.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: پرونده شکایت در خصوص آلودگی هوا در مجلس ششم بررسی شد اما فقط منتهی به ارائه گزارشی کامل از تریبون مجلس در تاریخ 18/1/81 شد و پرونده مفتوح ماند.

ریاض تصریح کرد: در مجلس هفتم تصمیم بر آن شد تا پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد که بنا شد علل وضعیت بحرانی آلودگی هوا با حضور مسئولان مربوطه در آلودگی هوا مورد بررسی قرار گیرد که در این جلسه که روز چهارشنبه 4 /11/85 در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار می شود ، مسئولان 12 تا 18 دستگاه مربوطه از جمله وزارت نفت ، وزارت صنایع ، نیروی انتظامی ، وزارت کشور ، شهرداری تهران ، وزات بهداشت ، وزارت مسکن ، موسسات تحقیقاتی و استاندارد ، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: از دستگاههای دعوت شده در کمیسیون اصل نود خواسته ایم راهکارهایی را در ارتباط با رفع نواقص و موانع قانونی و همچنین پیشنهادهایی برای اجرای بهتر قانون در این ارتباط ارائه کنند.

وی در ارتباط با آمارهای اعلام شده در خصوص کشته شدن تعدادی از شهروندان در ارتباط با آلودگی هوا ، گفت: از مسئولان وزارت بهداشت خواسته ایم آمار مستند خود را در این ارتباط تهیه و اعلام کنند.

ریاض گفت: 70 تا 80 درصد آلودگی هوا به خودرها باز می گردد اما نباید از نقش دستگاههای مربوطه در این امر غافل شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید در ارتباط با رفع آلودگی هوا مقتدرانه تر عمل کند ، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کم و کاستی خود را اعلام کند ما نیز آمادگی داریم حمایت لازم را از این سازمان داشته باشیم.

وی اظهار داشت: گرچه در رابطه با رفع آلودگی هوا اقدامات مثبتی همچون استقرار جایگاه سوخت ، تبدیل سوخت شرکت ها به گاز مایع ، انتقال واحدهای آلاینده به خارج از شهر تهران ، تلاش در جهت تحقق واصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده انجام شده اما باید گفت هنوز در هوای آلوده زندگی می کنیم و اقدامات صورت گرفته نتوانسته منجر به رسیدن به نتیجه مطلوب شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد بر اینکه قاطعیت کامل و جدی در ارتباط با حل پرونده آلودگی هوا شاهد نیستیم ، افزود: برای رسیدگی به این پرونده نیز به اراده جدی و قاطعیت کامل نیاز داریم.