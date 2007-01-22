7 نقطه مثبت و 3 ابهام در لایحه بودجه 86

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درشرایط فعلی فرآیند مورد نیاز درتنظیم بودجه جلوگیری از هزینه های بی رویه و دست و دل بازی های بی مورد نظیر استفاده از حساب ذخیره ارزی و محاسبه بالای قیمت نفت بود که این امر در بودجه سال 86 مد نظر قرار گرفته است.

مرتضی تمدن با تاکید بر این که لایحه بودجه سال 86 در گزارش رئیس جمهوربه این رویکرد مهم یعنی جلوگیری ازهزینه های اضافی توجه داشته است، اظهار امیدواری کرد این اقدام مهم درعمل نیز اتفاق بیفتد، به عبارت دیگر در زمان رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه به این نتیجه که لایحه بودجه 86 یک لایحه انقباضی است برسیم.

وی کاهش استفاده ازمنابع حساب ذخیره ارزی به میزان 38 درصد نسبت به سال قبل را نیز از نقاط مثبت لایحه بودجه سال 86 ذکر و تصریح کرد: قیمت پایه نفت برای هر بشکه از بیش از 44 دلار بودجه سال جاری به 7/33 دلار در بودجه سال آینده کاهش یافته است و تمام این موارد باعث مصونیت بودجه و کاهش آسیب پذیری بودجه خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش 29 درصدی مصارف ارزی کشور در بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال گذشته، اظهارداشت: کل مصارف ارز در بودجه سال جاری حدود 38 میلیارد دلار است که در بودجه سال آینده به حدود 29 میلیارد دلار کاهش یافته و کاهش میزان مصارف ارزی کشور باعث کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.

وی توجه دولت به بخش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 86 تنظیم شده توسط دولت دانست.

تمدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه بندی بنزین و نظام هماهنگ پرداخت را از نکات دارای ابهام لایحه بودجه سال 86 عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه لایحه بودجه سال 86 همانند آنچه رئیس جمهور گزارش آن را به مجلس ارائه داده، باشد تصور نمی کنم با تغییرات خاصی در مجلس مواجه شود.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس انعطاف پذیری لایحه بودجه سال 86 برای مواجه با تحریم های احتمالی را از دیگر نقاط مثبت لایحه دانست.