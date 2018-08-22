به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، محمد حسین برخواه در مورد شرایط تیم ملی وزنه برداری ایران قبل از شروع مسابقات گفت:«چند روزی می شود که جلسات تمرینی را آغاز کرده ایم. در روزهای نخست سبک تمرین کردیم تا آرام آرام بدن ها آماده شود.اما از روزهای بعد تمرینات جدی و اساسی مان شروع شد. خدا را شکر می کنم که وضعیت خوب است و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.»

از برخواه در خصوص مجید عسکری که به عنوان نخستین وزنه بردار ایران امروز روی تخته خواهد رفت سوال کردیم که او گفت:«الحمدالله وضعیت روحی مجید خوب است و در این چند روز اخیر تا قبل از رسیدن به جاکارتا تمریناتش را با انگیزه پیگیری کرد.بعد از اینکه تصمیم قطعی اش را برای حضور در صحنه مسابقات گرفت دارد خیلی جدی تمریناتش را دنبال می کند.امیدوارم روز مسابقه روز مجید باشد و وزنه های خوبی بزند.انشاءالله که عسکری بتواند مزد زحماتش را بگیرد.او تلاش زیادی کرده است.»

سرمربی تیم ملی درباره دسته ۸۵ کیلوگرم و جایی که باید علی مکوندی به مصاف رقیبانش برود هم حرف زد و ادامه داد:«علی مکوندی رقابت سختی را با حریفان خودش خواهد داشت.اگر بتواند مثل مسابقاتی که تا به حال حاضر شده است باشد می توان امیدوار بود.او در باشگاه های آسیا و یونیورسیاد مقام های زیادی آورده است.امیدوارم بتواند وزنه های خوبی را به ثبت برساند و روی سکو قرار بگیرد.»

برخواه اما امید زیادی به کسب مدال طلا در وزن ۹۴ کیلوگرم دارد.جایی که سهراب مرادی و کیانوش رستمی حضور دارند:«خودمان که خیلی امیدوارم هستیم سهراب و کیانوش طلا و نقره بگیرند.هر دو نفر آماده هستند و در بهترین شرایط قرار دارند.انشاءالله که هر دو نفر رکوردهای خوبی را ثبت کنند.فکر می کنم رقابت های دسته ۹۴ کیلوگرم یکی از رقابت های به یاد ماندنی در این دوره از بازی ها باشد.»به او گفتیم که سهراب قرار است دوباره به رکورد جهان حمله کند که برخواه گفت:«انشاءالله حتما این اتفاق خواهد افتاد و او برای شکستن رکورد جهان اقدام می کند.»

او در ادامه حرف هایش به دسته ۱۰۵ کیلوگرم اشاره کرد.جایی که می توانیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم:«قطعا در این وزن شانس خوبی داریم.هم محمد رضا براری و هم علی هاشمی وضعیت خوبی دارند.خیلی امیدوار هستیم که هر دو نفر روی سکو قرار بگیرند.»

اما دسته سنگین وزن،جایی که بهداد سلیمی و سعید علی حسینی حضور دارند.برخواه در این وزن هم معتقد است که یک مدال خوشرنگ طلا به ایران می رسد:«در سنگین وزن خب ما شانس بالایی داریم.بهداد که از قهرمانان خوب المپیک و جهان است.در دو – سه ماه اخیر تمرینات خوبی را انجام داده است و سعید علی حسینی هم رکوردهای خوبی را در تمرینات به ثبت رسانده است و وضعیت اش از نظر من ایده آل است.امیدوارم مدال نقره و طلای این وزن به ایران برسد.اگر اتفاق خاصی نیفتد می توانیم حداقل دو مدال طلا در این دوره از رقابت ها در دو وزن داشته باشیم.»

اما حرف های پایانی سرمربی تیم ملی.او درباره تغییر وزن ها پس از بازی های آسیایی حرف می زند و می گوید:«ما آماده این تغییر وزن ها بودیم.امیدواریم در مسابقات جهانی که با اوزان جدید برگزار می شود اتفاق های خوبی برای ایران رقم بخورد.نفراتی که در تهران هستند دارند به خوبی و با معیارهای جدید تمرین می کنند.انشاءالله که بتوانیم بهترین نتایج را به دست بیاوریم.»