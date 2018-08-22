به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح چهارشنبه در خطبه های عید سعید قربان در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین طی سخنانی گفت: متاسفانه گروه های تکفیری به اسم اسلام به جنایت پرداختند و با توحش قصد اسلام هراسی داشتند، اما خداوند ریشه این جنایتکاران را کند و شر آن ها را به خودشان بازگرداند.

وی گفت: خداوند دنیا را دار فنا قرار داده است، نظام دنیا برچیده و کوه ها از جا کنده می شود، نباید حتی یک لحظه از روز قیامت غافل شد، آن روز بچه از پدر فرار می کند، روز حشر خواهد رسید و همه با اعمال و رفتار خود محشور می شوند، باید قبل از مردن توبه کرد، در عالم قبر و لحظه مرگ باب توبه بسته می شود، باید در این دنیا توبه کرد.

نباید از تربیت فرزندان غافل شد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با بیان این که توبه به معنای بازگشت از گناهان و انجام کارهای خیر است، گفت: خدمت به والدین، کمک به مستضعفان و تربیت اولاد جزو کارهای خیر است.

محمودی گلپایگانی با اشاره به سختی تربیت اولاد، خطاب به والدین گفت: ما مسئول به تربیت مناسب فرزندان هستیم، امروز با وسایل پیشرفته گمراه کننده شاهد جنگ نرم هستیم، باید بین فرزندان و قرآن ایجاد ارتباط و اخوت کرد، تا این فرزندان برای ما آبرو باشند، خواندن قرآن به تنهایی خوب است، اما کافی نیست، باید به تعالیم قرآن عمل کرد.

تاکید بر اهمیت عدالت در جامعه

وی سپس به اهمیت عدالت، اصلاح امور مردم، خدمت به خانواده، عبادت خدا، تهذیب اخلاق و کسب حلال در قرآن اشاره کرد و گفت: معامله و ازدواج اسلامی در اسلام اهمیت فراوانی دارد، نباید کسب و کار و یا ازدواج را به گناه آلوده کرد، ازدواج عبادت است، نباید آن را با لهو و لعب خلط کرد.

امام جمعه ورامین ادامه داد: باید مراقب باشیم، که دروغ و تهمت و گناه در جامعه شایع نشود، چرا که زمانی که تهمت به دیگران و تخریب افراد شایع شد، آبروی افراد به سادگی می رود و ایجاد بدبینی در جامعه می شود.