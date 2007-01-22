به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام محرم برنامه های "زنده جاوید" از ساعت 8:15 تا 11:30 با مضمون موسیقی مذهبی و تعزیه، "عاشورا پرسش امروز" از ساعت 14:30 تا 15 با مضمون پاسخ به شبهات فکری واقعه عاشورا، "شعر امروز" از ساعت 15 به مدت 20 دقیقه با محوریت بررسی شعر عاشورا و "روایت شب" از ساعت 22 تا 22:30 با محوریت مقتل خوانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

همچنین برنامه های "هفت اقلیم" از ساعت 17 به مدت دو ساعت با محوریت هنرهای چندگانه عاشورا، "خورشید بر نیزه" روز عاشورا از ساعت 8:15 تا 11:30، برنامه "نگاه نو" از ساعت 23 به مدت نیم ساعت با محوریت سخنرانی مذهبی عاشورایی و نمایش "سفینه النجاه" از ساعت 23:30 به مدت نیم ساعت در محرم از رادیو فرهنگ روی آنتن می رود.

رایو ورزش هم در ایام محرم برنامه های "گفتگوی عصرانه" نهم و دهم بهمن از ساعت 16:35 با محوریت تاثیرات فعالیت های مذهبی در سلامت روح و روان، "زیر ذره بین" نهم و دهم بهمن ماه از ساعت 16 با موضوع نذورات و روز عاشورا و "غذا، سلامت، زندگی" در روز عاشورا از ساعت 12:30 پخش می کند.

علاوه بر آن ویژه برنامه هایی در روز عاشورا و تاسوعا از این شبکه روی آنتن می رود. "ره یافتگان"، "راز سرخ"، "حماسه عاشورا"، "سراپرده راز"، "اعجاز عاشقی" و "اخلاق در ورزش" از دیگر برنامه های این شبکه است.