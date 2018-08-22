هشتمی تیم ملی شمشیربازی اپه در بازی های آسیایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، شمشیربازان اسلحه اپه ایران امروز چهارشنبه ابتدا در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم قرقیزستان قهرمان آسیا رفتند که با نتیجه نزدیک ۴۵ بر ۴۴ موفق شدند این تیم را از پیش رو بردارد.

اپه ایست ها در ادامه در مرحله یک چهارم نهایی با کره، این قدرت برتر شمشیربازی دنیا مصاف کردند که با نتیجه ۴۵ بر ۲۶مغلوب شدند.

محمد اسماعیلی، محمد رضایی و امیر رضا کنعانی سه اپه ایست ایران در این بازی ها بودند.

تیم شمشیربازی اپه در رقابت های انفرادی بازی های آسیایی نیز نتوانست صاحب مقام شود.رضایی به رتبه هجدهم رسید و اسماعیلی بیست و یکم شد.

تیم ملی اپه در بازی های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر صاحب دو برنز تیمی و انفرادی شده بود.