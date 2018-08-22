کالاهای اساسی کشور تامین است/ نقش جنگ روانی دشمن در گرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی امیری صبح چهارشنبه در بین نمازگزاران عید سعید قربان در بندرترکمن، ضمن یادآوری حضور ترکمن ها در دفاع مقدس و صحنه های حساس انقلاب همچون انتخابات و راهپیمایی ها، اظهار کرد: ترکمن صحرا همواره در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حضور پرشور داشته و پشت رهبر معظم انقلاب ایستاده است.

وی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کشور، گفت: دولت منکر مشکلات مردم بخصوص در بخش اقتصاد نیست.

وی افزود: دولت بر گرفته از رای مردم است و همواره به رای و حمایت مردم در تمام صحنه ها نیاز دارد.

امیری افزایش نفوذ ایران در منطقه و عرصه بین الملل را از دستاوردهای انقلاب دانست و اظهار کرد: پیروزی بزرگ ما در عرصه دیپلماسی که با هدایت رئیس جمهور و حمایت مقام معظم رهبری حاصل شد نتیجه نفوذ بین المللی است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های نیروهای امنیتی، سپاه و سربازان گمنام نظام نقشه‌های دشمن در سوریه و عراق شکست خورد.

وی با بیان این که دلیل خروج آمریکا از برجام عصبانیت آن ها از موفقیت های کشور است، گفت: آن ها پس از خروج از برجام تلاش کردند مشکلات اقتصادی ما بیشتر شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی خود پایبند است و امروز غیر از برخی کشورهای منطقه کسی با آمریکا همراه نیست زیرا بدعهدی خود را به جامعه بین المللی ثابت کرده است.

وی با بیان این که مشکلات اقتصادی کشور منطق اقتصادی ندارند، تصریح کرد: حاضر نفت و کالاهای غیرنفتی ما صادر می‌شود و آمار شاخص‌های توسعه‌ای استانی و ملی کاملاً مثبت است.

وی جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را عامل اصلی گرانی ها دانست و افزود: دشمن با شایعه پراکنی و اخبار منفی تلاش دارد نا امیدی را به جامعه تزریق کند.

امیری با بیان این که دولت به ایجاد اشتغال و حل مشکل اقتصاد متعهد و پایبند است، خاطرنشان کرد: برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم با مشکل مواجه نیستیم و انبارهای کالاهای اساسی تامین کننده نیاز جامعه است.