«افراسیابی» برای دومین بار رئیس شورای شهر لواسان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب هیئت ‌رئیسه شورای اسلامی شهر لواسان با حضور ۵ عضو شورای اسلامی این شهر برگزار شد و «امیرافراسیابی» با رأی تمام اعضاء برای دومین سال دوره پنجم شوراهای شهر به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لواسان انتخاب شد.



گفتنی است که «حبیب اله شیرخانی» با رأی اعضای شورای شهر، به‌عنوان نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر لواسان، انتخاب شد.



افراسیابی، در این جلسه با اشاره به همدلی و همبستگی اعضای شورا در طول یک سال اخیر از فعالیت آن‌ها تقدیر کرد و بیان داشت: در مدت ‌یک سال اول دوره پنجم اگر اختلاف‌نظری هم در مسائل مختلف وجود داشت، باعث تفرقه میان اعضای شورا نشد و تمام سعی شورا بر این بود که در راستای خواسته‌های مردم گام برداشته شود.



وی با اشاره به شفافیت کاری در انجام فعالیت‌ها، آن را نقطه عطف شورای اسلامی شهر لواسان دانست و افزود: در میان اعضای شورا هیچ‌گاه موضوع مخفیانه و پنهانی وجود نداشت و تمامی فعالیت‌ها با اتفاق‌نظر و آرای یکدیگر انجام پذیرفت.



