به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیاتها، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی ۴۸ ساعت گذشته مواضع مزدوران سعودی را در جبهه های مختلف نبرد هدف قرار داده اند.

منابع یمنی اعلام کردند که در طول ۴۸ ساعت گذشته تک تیراندازان یمنی موفق شدند ۸۱ مزدورِ رژیم سعودی را در چهار جبهه صنعاء، مأرب، تعز و الجوف به هلاکت برسانند.

این در حالی است که توپخانه های نیروهای یمنی نیز مواضع مزدوران سعودی در شهرهای مرزی جیزان و نجران را به شدت زیر آتش گرفتند.