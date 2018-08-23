اطفا حریق ۶۳ هکتار از منابع طبیعی دماوند از ابتدای سال تا کنون

محمودحجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از علت های حریق جنگل ها و مراتع در دماوند گرما است، همچنین بارندگی های سال گذشته و اوایل امسال که باعث رشد پوشش گیاهی علف فراوان و در نهایت خشک شدن آنها که با کوچکترین جرقه ای باعث آتش سوزی می شود نیز از دیگر علت های حریق در جنگل ها و مراتع شهرستان محسوب می شود.

وی افزود: حریق ها معمولا یا عمدی است یعنی مرتع ها را آتش می زنند و یا اینکه غیر عمدی مانند تیراندازی شکارچیان، ماندن ته سیگار و یا آتش های خاموش نشده خانواده هایی که برای تفریح به جنگل رفته اند، است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند بیان داشت: طی یک سال اخیر ۶۳هکتار اطفا حریق های حادث شده در پلاک های «ذهن»، «اردینه»، «وسکاره»، «ایستگاه تولید بذر» و «سید آباد» را داشتیم، که حدود ۴۳ هکتار از این آتش سوزی ها توسط منابع طبیعی و ۲۰ هکتار از آن نیز توسط مردم با کمک منابع طبیعی خاموش شده است.

حجتی گفت: از مردم تقاضا داریم تا در صورت وقوع حریق با حفاظت منابع طبیعی شهرستان تماس بگیرند و تقاضا داریم تا مردم برای اطفای حریق همکاری را داشته باشند و بیشه زارها نیز به دلیل آتش زدن کاه و کلش زمین های زراعی ـ‌ کشاورزی است که تقاضا داریم از این کار خودداری کرده و همکاری لازم را داشته باشند.