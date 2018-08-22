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۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

۱۱هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان کشف شد

۱۱هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان - فرمانده هنگ مرزی «جکیگور» در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق با توقیف ۱۲ دستگاه خودرو در مرزهای جنوبی این استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سرهنگ‌ محمد قربانی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و مبارزه با قاچاقچیان سوخت و کالا ماموران این فرماندهی موفق شدند با اتخاذ تدابیر اطلاعاتی، انجام عملیاتی دقیق و برنامه ‌ریزی شده از خروج بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: ماموران این فرماندهی در عملیاتی موفقیت ‌آمیز توانستند ضمن توقیف ۱۲ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق و دستگیری ۱۲ نفر قاچاقچی مقدار ۱۱ هزار و ۲۸۰ لیتر سوخت قاچاق و یک هزار و ۲۶۰ پاکت آب انبه را کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی «جکیگور» ادامه داد: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش‌ ریالی این محموله قاچاق بیش از ۳۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4381895

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