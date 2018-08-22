عید سعید قربان نماد اوج بندگی است

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک عید سعید قربان اظهار داشت: عید قربان روز بزرگی برای مسلمانان است و به عنوان نمادی از اوج بندگی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به درس بزرگی که حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) در این روز به جهانیان داد، اضافه کرد: بندگی خداوند و مقدم داشتن دستورات الهی از شیرین‌ترین کارها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در این روز ثابت کردند که نه تنها باید عبد خدا بود بلکه انجام وظایف و تکالیف دینی باید همواره با اخلاص توأم باشد.

وی با اشاره به اینکه حضرت ابراهیم با کمال میل و تواضع برای اجرای امر خداوند مبنی بر قربانی کردن فرزندش اقدام می‌کند، افزود: حضرت ابراهیم در این حرکت خود دستور خداوند را بر فرزندش مقدم می‌دارد و حضرت اسماعیل نیز با تربیت خوبی که توسط پدر یافته است، با ادب و اخلاص این موضوع را می‌پذیرد.

حجت‌الاسلام سروستانی با بیان اینکه پدر و پسر هر دو رضا و دستور خداوند را بر عشق و عاطفه پدری و فرزندی مقدم می‌دارند، اضافه کرد: حضرت ابراهیم و اسماعیل هر دو از این آزمون الهی موفق بیرون می آیند.

وی با اشاره به اینکه خداوند در این صحنه ذبیحه‌ای را به جای حضرت اسماعیل قرار می‌دهد خاطرنشان کرد: قربانی کردن از جمله اعمال نیکی از است که به عنوان مستحب در روز عید قربان سفارش شده است.