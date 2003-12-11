بوش : ما به عراق حمله كرديم ، پس منافعش هم مال ما است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز با رد انتقاد كشورهاي اروپايي از تصميم آمريكا براي اعمال محدوديت در تخصيص پروژه هاي بازسازي عراق گفت:" اين قراردادها براي كشورهايي كه زندگي خود را در عراق به خطر انداختند محفوظ خواهد ماند . "

وي پس از يك جلسه با هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت:" موضوع بسيار ساده است : مردم ما زندگي خود را به خطر انداختند همچنين مردم كشورهايي كه متحد ما بودند نيز زندگي خود را به خطر انداختند ، بنابراين اين قراردادها جبراني براي آنها خواهد بود ."