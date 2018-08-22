اطلاعیه مهم سازمان سنجش درباره هزینه آزمون آیلتس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، همانطوری که در سایت های ثبت نامی مراکز مجری آزمون آیلتس و نیز سایت سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، وجه واریزی از سوی داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون آیلتس، به صورت علی الحساب است و این بدان معناست که چنانچه تغییری (افزایش یا کاهش) در نرخ ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شود، بدیهی است تا قبل از زمان آزمون، مابه التفاوت نرخ قطعی ثبت نام ازداوطلبان اخذ و یا به آنان عودت داده می شود.

لذا پیرو بخشنامه های شماره ۹۷/۱۵۲۴۴ مورخ ۹۷/۰۱/۲۵ و ۹۷/۹۷۲۱۴ مورخ ۹۷/۰۳/۲۸ در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ هیات محترم وزیران و همچنین بخشنامه ۴۵ بندی بانک مرکزی، هزینه ثبت نام در آزمون های بین المللی مشمول نرخ اولیه ارز دولتی (دلار امریکا = ۴۲۰۰۰ ریال) نمی باشد و می بایست به نرخ ثانویه ارز دولتی (نرخ بازار) که روزانه از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود، محاسبه گردد. هم چنین بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مصوب ۹۷/۰۴/۳۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی مبنی بر ۱۵% درصد مالیات بر آزمون های بین المللی، و هم چنین کارمزد صرافی های بانک های عامل جهت ارسال ارز ثبت نامی توسط مراکز مجری به موسسات مادر در خارج از کشور و شناور بودن قیمت ارز به نرخ بازار از سوی بانک مرکزی بطور روزانه و با توجه به نرخ ثبت نام (۲۵۰ دلار امریکا)، مبلغ ثبت نام در آزمون آیلتس ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال (دو میلیون هفتصد نود و پنج هزار تومان) ، توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و به مراکز برگزاری آزمون، ابلاغ گردیده است.

بدیهی است چنانچه تا قبل از صدور کارنامه آزمون تغییری مبنی برکاهش در نرخ ارز اختصاصی از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد، نرخ جدید ثبت نام در آزمون مجدداً توسط سازمان محاسبه می گردد و مابه التفاوت آن توسط مراکز مجری، به داوطلبان عودت داده می شود.