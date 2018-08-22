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۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

آهنگریان در یک‌قدمی مدال طلای مسابقات ووشو

آهنگریان در یک‌قدمی مدال طلای مسابقات ووشو

سانداکار وزن ۶۰- کیلوگرم تیم ملی ووشوی ایران با صعود به فینال بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در یک قدمی کسب مدال طلا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مبارزات مرحله نیمه نهایی رقابت های ووشوی هجدهمین دوره بازی های آسیایی، عصر امروز در شهر جاکارتا برگزار شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم مردان عرفان آهنگریان که در مراحل قبل توانسته بود نمایندگان تایلند، یمن و کره جنوبی را از پیش روی برداشته بود به مصاف «سوریا پارتاپ» از هند رفت و با قدرت تمام در ۲ راند متوالی، حریف را اسیر تکنیک های متنوع خود کرد تا خود را در فینال ببیند. آهنگریان در راند دوم و در حالی که حریفش با مصدومیت روبرو شد با او مدارا کرد تا وقت به پایان برسد و سپس حریفش را به دوش کشید و از سکو پایین آورد.

وی صبح فردا برای کسب مدال طلا با «وانگ ژوئه تائو» از چین رقابت می کند.

کد مطلب 4382051

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