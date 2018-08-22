به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مبارزات مرحله نیمه نهایی رقابت های ووشوی هجدهمین دوره بازی های آسیایی، عصر امروز در شهر جاکارتا برگزار شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم مردان عرفان آهنگریان که در مراحل قبل توانسته بود نمایندگان تایلند، یمن و کره جنوبی را از پیش روی برداشته بود به مصاف «سوریا پارتاپ» از هند رفت و با قدرت تمام در ۲ راند متوالی، حریف را اسیر تکنیک های متنوع خود کرد تا خود را در فینال ببیند. آهنگریان در راند دوم و در حالی که حریفش با مصدومیت روبرو شد با او مدارا کرد تا وقت به پایان برسد و سپس حریفش را به دوش کشید و از سکو پایین آورد.

وی صبح فردا برای کسب مدال طلا با «وانگ ژوئه تائو» از چین رقابت می کند.