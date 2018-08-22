ترافیک ۲۵ کیلومتری در رودبار/ تا اطلاع ثانوی به گیلان سفر نکنید

سرهنگ حسین محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت محورهای استان گیلان اشاره و اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال در محدوده قبل از ورودی رودبار به منجیل تا لوشان از صبح امروز شاهد حجم بار ورودی بوده ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این بار ورودی سنگین است، افزود: بار سنگین ترافیکی تا بعد لوشان نیز ادامه دارد.

رئیس پلیس راه گیلان در ادامه از همه هموطنانی که از مسیر قزوین، تهران و استان های همجوار قصد سفر به این استان را دارند خواست با توجه به اینکه در حال حاضر در محدوده رودبار تا منجیل شاهد بار ترافیکی سنگین هستیم تا عادی شدن شرایط از سفر غیر ضرور به این استان خودداری کنند.

وی به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: براساس استعلام از مرکز کنترل ترافیک استان گیلان خوشبختانه مشکل خاصی سایر محورها وجود ندارد.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه در حال حاضر تنها در ورودی استان به دلیل اینکه شهر رودبار کشش عبور حجم زیاد خودرو را ندارد شاهد بار سنگین ترافیکی هستیم، ادامه داد: بار ترافیکی در این محور ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر است.

به گفته این مسئول در محور آستارا به اردبیل ترافیک پرحجم ولی روان است.