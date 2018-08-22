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۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

حاشیه‌های دیدار استقلال - فولاد؛

تشویق قهرمان کشتی آسیا تا درخواست هواداران از سرپرست استقلال

تشویق قهرمان کشتی آسیا تا درخواست هواداران از سرپرست استقلال

تماشاگران حاضر در ورزشگاه وقتی متوجه شدند حسین نوری در اندونزی به قهرمانی دست پیدا کرده او را مورد تشویق قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان از هفته پنجم لیگ برتر و از ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه به محض اینکه متوجه شدند حسین نوری در رقابتهای کشتی فرنگی به قهرمانی دست پیدا کرده او را مورد تشویق قرار دادند.

* با اینکه سرپرست باشگاه استقلال در ورزشگاه نبود اما هواداران او را مورد تشویق قرار دادند.

* با توجه به باخت هفته گذشته استقلال برابر پارس جنوبی، استقبال چندانی از بازی استقلال برابر فولاد به عمل نیامده بود.

* تعدادی از بازیکنان فولاد خوزستان که برای آشنایی با چمن ورزشگاه داخل زمین شده بودند، عکس سلفی گرفتند.

* هواداران استقلال از سرپرست باشگاه خواستند با توجه به ضعف هایی که در خط دفاعی آبی پوشان وجود دارد، مدافع عراقی را به خدمت بگیرد.

* وینفرد شفر، سید مهدی رحمتی، حسین حسینی و الحاجی گرو مورد تشویق هواداران قرار گرفتند.

* جواد قراب عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال پس از حضور در اردوی آبی پوشان به ورزشگاه آمد تا بازی را از نزدیک تماشا کند.

* عوامل انتظامی برای اینکه درگیری بین هواداران دو تیم به وجود نیاید گیت ورودی طرفداران دو تیم را جدا کرده تا ورود آنها با یکدیگر دچار تداخل نشود.

کد مطلب 4382093

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