تشویق قهرمان کشتی آسیا تا درخواست هواداران از سرپرست استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان از هفته پنجم لیگ برتر و از ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه به محض اینکه متوجه شدند حسین نوری در رقابتهای کشتی فرنگی به قهرمانی دست پیدا کرده او را مورد تشویق قرار دادند.

* با اینکه سرپرست باشگاه استقلال در ورزشگاه نبود اما هواداران او را مورد تشویق قرار دادند.

* با توجه به باخت هفته گذشته استقلال برابر پارس جنوبی، استقبال چندانی از بازی استقلال برابر فولاد به عمل نیامده بود.

* تعدادی از بازیکنان فولاد خوزستان که برای آشنایی با چمن ورزشگاه داخل زمین شده بودند، عکس سلفی گرفتند.

* هواداران استقلال از سرپرست باشگاه خواستند با توجه به ضعف هایی که در خط دفاعی آبی پوشان وجود دارد، مدافع عراقی را به خدمت بگیرد.

* وینفرد شفر، سید مهدی رحمتی، حسین حسینی و الحاجی گرو مورد تشویق هواداران قرار گرفتند.

* جواد قراب عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال پس از حضور در اردوی آبی پوشان به ورزشگاه آمد تا بازی را از نزدیک تماشا کند.

* عوامل انتظامی برای اینکه درگیری بین هواداران دو تیم به وجود نیاید گیت ورودی طرفداران دو تیم را جدا کرده تا ورود آنها با یکدیگر دچار تداخل نشود.