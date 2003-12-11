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۲۰ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۲۱

وزيرامورخارجه عراق:

براي بازگرداندن مقامات سابق عراق تلاش مي كنيم

هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق گفت : در سفر به كشورهاي حاشيه خليج فارس تلاش مي كند تا مقامات سابق عراق را براي محاكمه بازگرداند.

به گزارش خبرگزاري مهر، هوشيار زيباري وزيرامور خارجه عراق كه هم اكنون درقطر به سر مي برد در گفتگو با شبكه خبري الجزيره ، اعلام كرد دراين سفر با بررسي و مذاكره درباره بازگرداندن مقامات ارشد سابق عراق كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس فرار كرده اند تلاش مي كند.
زيباري ادامه داد:اين مقامات پس از بازگرداندن به عراق در دادگاه هاي جنايات جنگي اين كشورمحاكمه خواهند شد.
وي كه پس ازديداراز بحرين وارد قطر شد ادامه داد: در اين سفر روابط و همكاري هاي دوجانبه، همچنين روند كمك هاي سياسي و معنوي به حكومت انتقالي عراق  مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق در سفر دوره اي به كشورهاي حاشيه خليج فارس پس از ديدار از كشورهاي امارات و بحرين روز گذشته وارد قطر شد و قرار است فردا به عربستان برود. وي همچني قرار است پس از پايان سفر منطقه اي خود به فرانسه برود.

 

کد مطلب 43821

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