به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز پنجشنبه (۱ شهریور) «انوشیروان محسنی بندپی»، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گلستان سفر می کند.

وی افزود: محسنی بندپی در این سفر پروژه های متمرکز استان به مناسبت هفته دولت را در اداره کل بهزیستی گلستان افتتاح خواهد کرد.

مازندرانی ادامه داد: شرکت در جلسه کارگروه اشتغال استان از دیگر برنامه های سفر سرپرست وزارت تعاون خواهد بود.

وی گفت: افتتاح پروژه سالن اجتماعات و سالن پذیرایی در توسکستان و همچنین افتتاح اورژانس اجتماعی رامیان با حضور محسنی بندپی فردا انجام خواهد شد.