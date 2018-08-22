  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۳

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:

سرپرست وزارت تعاون به گلستان سفر می‌کند

سرپرست وزارت تعاون به گلستان سفر می‌کند

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه به گلستان سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز پنجشنبه (۱ شهریور) «انوشیروان محسنی بندپی»، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گلستان سفر می کند.

وی افزود: محسنی بندپی در این سفر پروژه های متمرکز استان به مناسبت هفته دولت را در اداره کل بهزیستی گلستان افتتاح خواهد کرد.

مازندرانی ادامه داد: شرکت در جلسه کارگروه اشتغال استان از دیگر برنامه های سفر سرپرست وزارت تعاون خواهد بود.

وی گفت: افتتاح پروژه سالن اجتماعات و سالن پذیرایی در توسکستان و همچنین افتتاح اورژانس اجتماعی رامیان با حضور محسنی بندپی فردا انجام خواهد شد.

کد مطلب 4382103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها