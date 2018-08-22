ترافیک در جاده چالوس پرحجم است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کرج - چالوس، اظهار کرد: ترافیک جنوب به شمال محور کرج - چالوس در محدوده ابتدای محور تا کیلومتر پنج سنگین و طول محور پرحجم است. همچنین ترافیک محدوده های «آدران»، «ری زمین» و «سه راهی دیزین» این محور نیمه سنگین و طول محور نیز پرحجم و روان است.

وی ادامه داد: ترافیک شمال به جنوب محور کرج - چالوس نیز در محدوده خوزنکلاه» تا «آبشار» نیمه سنگین است.

رئیس پلیس راه استان البرز به وضعیت ترافیکی آزاد راه تهران - کرج اشاره کرد و افزود: ترافیک این آزاد راه در محدوده پل کلاک تا پل فردیس پرحجم و روان است.

وی خاطرنشان کرد: ترافیک باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین در محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه سنگین است.