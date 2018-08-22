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۳۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

اشکانی: خادم پدر معنوی کشتی است/ نوری همه را برد

اشکانی: خادم پدر معنوی کشتی است/ نوری همه را برد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از قهرمانی در بازی های آسیایی گفت: در این دوره بهترین های جهانی و المپیک حضور داشتند و واقعا قهرمانی ارزشمند بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، علی اشکانی پس از کسب دو مدال طلای کشتی فرنگی در مورد داوری گفت: با تبریک عید و دو مدال ارزشمند طلای فرنگی، همه شاهد بودند در کشتی مهدی زاده داور یک طرفه قضاوت کرد و می توانست عادلانه تر رای دهد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه افزود: ولی در کشتی بعدی که مهدی‌زاده با حریف کره ای داشت بسیار ضعیف کشتی گرفت ولی خب او قهرمان آسیا است و این حیف را قبلا سه بار برده است. داوری واقعادیکطرفه بود. در کشتی اکبر حیدری هم دیدید داور سوت زد و وقتی حریف بیرون انداخته شد گفت من سوت نزدم. اعتراض های ما به جایی نمی رسد.

اشکانی اظهار داشت: شکر خدا با این تیم که بعد از یکدهه موفقیت هنه اوزان تغییر کرده، اکبر محمدی که در هیچ رده ملی نبوده امسال آمده و از بازی های آسیایی استارت زده است. مهرداد مردانی و رضا گرایی اولین بار است که آسیایی کشتی میگیرند. نیاز است بعد از این با هم رویدادهای بزرگ را تجربه کنند.  

وی افزود: برای حسین نوری یک تراژدی نوشته شده بود و از قبل می خواستند به او اخطار دهند اما او هم داورها را برد و هم کشتی را. کشتی گیری را که بارها ایرانی ها را برده بود را شکست داد. امیدوارم اتفاق های بهتری برای او بیفتد و در المپیک بدرخشد.

اشکانی در مورد وزن ۷۷ کیلوگرم تصریح کرد: قهرمان المپیک به همین حریف قرقیزی باخت ولی محمد مثل رستم جنگید. درود بر او. خیلی از کشتی گیران قهرمان جهان ک المپیک در این دوره حضور داشتند. علی اف در ۱۳۰ دو سه بار قهرمان جهان شده و رقابت ها خیلی فشرده بود و واقعا این قهرمانی را تبریک میگویم. جا دارد از پازاج مدیر فنی و خادم که نمی توانم به زبان بگویم چه کرد متشکر باشم. او از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب کنار ما بود. او پدر معنوی کشتی است. امیدوارم امثال او بیشتر شوند.

کد مطلب 4382113
مهدی مرتضویان

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