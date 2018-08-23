اجرای پیوست فرهنگی برای پروژه پارک بانوان اراک ضروری است

مرتضی سورانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، دبا اشاره به لزوم در نظر گرفتن پیوست فرهنگی برای پارک بانوان اراک که در شورای اسلامی شهر اراک نیز به تصویب رسیده، اظهار داشت: در این پیوست فرهنگی و بر مبنای نیازهای مذکور، پنج کارکرد برای پارک بانوان برشمرده و تعریف شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک افزود: تامین نیاز بانوان از دیدگاه فرهنگی، دیدگاه اجتماعی و مشارکتی، دیدگاه تفریحی، دیدگاه بهداشتی و ابعاد روحی روانی پیوست های فرهنگی پروژه پارک بانوان اراک است که می طلبد مدنظر قرار گیرد.

سورانه خاطرنشان کرد: همچنین تامین نیازهای اقتصادی بانوان جویای کار و اشتغال به ویژه زنان سرپرست خانوار از جمله دیگر پیوست های فرهنگی پروژه پارک بانوان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در همین راستا باید بهترین برنامه ها در راستای تقویت روحی، روانی و جسمی بانوان اجرایی شود و برگزاری و ارائه انواع دوره های آموزشی، بهداشتی و ورزشی، کارآفرینی و فرهنگ سازی برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در میان زنان در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه شهری امروز علاوه بر اقدامات عمرانی، نیازمند کارهای فرهنگی است، در این زمینه بایستی تقویت هویت فرهنگی و رفاه اجتماعی در اراک مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک اضافه کرد: در کمیسیون فرهنگی با همکاری دستگاه های متولی و اعضای شورای شهر اراک به دنبال تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی شهر اراک هستیم و در این زمینه از کمک و مشاوره کارشناسان اجتماعی نیز بهره می گیریم.