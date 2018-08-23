قابلیت همکاری ورزشی گیلان با کشور های همسایه کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نجفی بعدازظهر چهارشنبه در جریان دیدار با نمایندگان هیئت شنای استان گیلان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری آذربایجان، اظهارکرد: ورزش عامل بسیار مهم در نزدیک شدن کشورها به یکدیگر و همگرایی منطقه ای است و توسعه این همکاری ها قطعا نمی تواند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ورزش بسترساز خوبی برای توسعه همه جانبه کشورها به ویژه کشورهای همسایه می باشد، افزود: همکارهای بسیار خوبی در زمینه های ورزشی، علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی بین دو کشور ایران و آذربایجان برقرار است و توسعه آن در دستور کار دو کشور همسایه قرار دارد.

نجفی با اشاره به اشتراکات فرهنگی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: اشتراکات فرهنگی کمک شایانی به توسعه همکاری های ورزشی بین دو کشور و تعامل همه جانبه در این زمینه کرده است.

وی اهمیت همکارهای ورزشی کشورهای حاشیه دریای خزر را یادآور شد و تصریح کرد: ارتباطات‌ ورزشی در سطح استان های دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه خواهد یافت و سفارت ایران در باکو آماده همکاری در این زمینه است.

مسئول دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت ایران در جمهوری آذربایجان استفاده از تجربیات ورزشی دو کشور در جریان همکاری های ورزشی را مهم دانست و اظهار کرد: جمهوری آذربایجان در زمینه ورزش بسیار خوب عمل کرده و این کشور از زیرساخت های ممتاز ورزشی برخوردار است.

سرمربی و رئیس هیئت شنای شهرستان لشت نشاء به نمایندگی از هیئت شنای استان گیلان در این دیدار گفت: استان گیلان ظرفیت های بسیار خوبی در رشته های مختلف ورزشی به ویژه ورزش مفرح شنا دارد.

آرمین اکبرپور با تاکید بر اهمیت تقویت روابط ورزشی در زمینه شنا، ورزش های آبی و همچنین برگزاری کلاس های مربیگری بین دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان، خواستار برگزاری مسابقات دوستانه شنا بین تیم های منتخب هئیت شنای استان گیلان و هیئت شنای شهر باکو و سایر شهرستان های این کشور در رده های سنی مختلف به ویژه رده سنی پایه شد.