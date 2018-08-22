حمیدرضا علم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت امسال شش طرح راهداری و خدماتی که با سرمایه‌گذاری ۹۹۰ میلیارد ریال در استان بوشهر اجرا شده است، افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از بزرگترین شرکت مسافری جنوب کشور در سه‌راهی جم خاطرنشان کرد: این طرح با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال و با مساحت ۳۰ هزار مترمربع با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس افتتاح می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: این مجموعه دارای استراحتگاه رانندگان، سالن آموزش، ساختمان اداری و دیگر بخش‌ها است که زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به پروژه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی جم و مجموعه گردشگری آن بیان کرد: این مجموعه با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال بدون استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده است.

علم ادامه داد: از دیگر طرح‌ها می‌توان به مجتمع خدمات رفاهی سیراف با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال، اجرای پل عابر روستای کورحیاتی جم با اعتبار ۵ میلیارد ریال، تبدیل آب‌نما به پل به طول ۴۰۰ متر با اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال و بهسازی و اسفالت ۷۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی با اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی راه‌های مواصلاتی استان بوشهر تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است و علاوه بر تبدیل راه‌ها به مسیر چهار خطه، ۷۱ دوربین کنترل سرعت در جاده‌های استان بوشهر نصب شده است.