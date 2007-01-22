توجه مدارس به مناسبتهای دینی اقلیتها نشانه ای از برابری است

به گزارش خبرنگار مهر، جوامع دینی چه آنهایی که در اقلیت زندگی می کنند و چه آنهایی که در اکثریت به سر می برند انتظار دارند در کشوری که مدعی آزادی دینی است، دست کم مناسبتهای دینی را در تقویم آموزشی مدارس و مؤسسات آموزشی خود مورد توجه قرار دهد تا دانش آموزان و دانشجویان از پرداختن به آداب دینی خود باز نمانند.

توجه به اعیاد و مناسبتهای دینی ادیان بزرگ جهان به ویژه اسلام، تاکنون بحثهای گسترده ای به دنبال داشته است و بسیاری از والدین دانش آموزان خواستار توجه مدارس به این اعیاد هستند؛ اما مسئولان آموزشی مدعی شدند از در نظر گیری اعیاد دینی تمام ادیان روزهای تعطیل مدارس و دانشگاه ها افزایش می یابد این در شرایطی است که آنها آغاز فصل شکار، روز تولد سزار چاوز به عنوان روز کارگران مزرعه و یک روز را برای ادای احترام به سزار پولاسکی قهرمان جنگهای استقلال آمریکا در تقویم تحصیلی خود وارد کرده اند.

برخی مدارس چون مدارس مدارس شهر هیلزبورگ، آمریکا از مدارسی هستند که هیچکدام از مناسبتهای دینی را در تقویم تحصیلی خود جای نداده که این اقدام با انتقادات بسیاری رو به رو شد به طوری که حتی رهبران مسیحی خواستار توجه مقامات مدراس به مناسبتهای اسلامی شدند، اما مسئولان آموزشی این شهر تصمیم گرفتند تنها روز جمعه الصلیب و عید قیام ( را به عنوان روز تصلیب و رستاخیر مسیح) و یوم کیپور را تعطیل کنند.

عدم توجه به مناسبهای دینی اقلیتها به ویژه اقلیت مسلمان که نسبت به سایر اقلیتها جمعیت قابل توجهی دارند باعث شده در برخی موارد همزمان شدن اعیاد و مناسبتهای اسلام با امتحانات پایان ترم و حتی میان ترم دانش آموزان نتیجه ناامیدکننده ای دربر داشته به طوری که دانش آموزان مسلمان مدارس بالتیمور پاییز گذشته که امتحانات میان ترم آنها با عید قربان همزمان شده بود با نزول سطح نمرات درسی رو به رو شدند؛ چرا که شورای آموزشی شهر بالتیمور در ایالت مریلند تقویمی را مورد تصویب قرار داد که اعیاد یهودیان را به رسمیت شناخته بود اما جایی برای تعطیل کردن مناسب های اسلامی قائل نشد.

سال میلادی گذشته مسجد لانگ آیلند از فرماندار نیویورک خواست درباره اعیاد دینی و تقویم مدارس و مؤسسات آموزشی تجدید نظر کند. ماه گذشته نیز ایالت نیویورک لایحه ای را مورد تصویب قرار داد که به موجب آن مدارس و مؤسسات آموزشی ملزم هستند تمام اعیاد دینی را هنگام زمانبندی امتحانات پایان ترم در نظر داشته باشند. در این میان شورای روابط اسلامی – آمریکایی نیز این اقدام را اولین گام برای به رسمیت شناختن اعیاد و مناسبتهای اسلامی در مدارس دولتی دانست.

تنها جامعه مسلمان خواستار تعطیل شدن مدارس در اعیاد و مناسبتهای دینی خود نیستند، بلکه جامعه هندو و سیک دغدغه های خود نسبت به رعایت اعیاد ومناسبتهای دینی خود را به کرات تصریح کرده اند. هیئت بنیاد ملی هندوهای آمریکا چندی پیش تأکید کرد: توجه به مناسبتهای هندو از سوی مقامات آموزشی یکی از اولویتهای جامعه هندوی آمریکا محسوب می شود.

قانونی که در سال 1951 درایالات متحده به تصویب رسید مقامات آموزشی را از سرزنش دانش آموزش به علت شرکت در مراسم دینی و عدم حضور در کنار منع کرده است؛ اما در چنین شرایطی دانش آموزان مجبور می شوند میان حضور در کلاس و شرکت در مراسم دینی یک انتخاب داشته باشند.

تاکنون هیئتهای و کمیته های مختلفی در چندین ایالت آمریکا به منظور بررسی رویکرد مدارس نسبت به مناسبتهای دینی تشکیل شده اند اما تاکنون نتیجه قطعی در این رابطه اعلام نشده است؛ این هیئتهای قصد دارند تقویم مدارس را به نوعی تنظیم کنند که به حضور رسمی دانش آموز در مدرسه صدمه وارد نکند اما از سوی دیگر بسیار از آنها تنها به مناسبتهای یهودیت و مسیحیت توجه کرده و اصل برابر و تساوی را نادیده گرفته اند.