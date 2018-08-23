  1. استانها
  2. زنجان
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۴

طی ۲۴ ساعت گذشته رخ داد:

تصادف در جاده‌های زنجان ۲ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در جاده‌های زنجان ۲ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده‌های استان زنجان ۲ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد چهار دستگاه خودرو سواری با یکدیگر در آزاد راه زنجان به تبریز دو کشته برجای گذاشت و علت اصلی وقوع این تصادف هم عدم توجه به جلو بوده است.

وی اظهار کرد:  برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سواری پراید در محور زنجان- تهم به چورزق ۵ مصدوم برجای گذاشت.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ اعلام کرد و گفت: متأسفانه طی ۵ ماهه سال جاری علت بیشتر تصادفات در جاده‌های استان زنجان عدم توجه به جلو و انحراف به چپ بوده است.

کد خبر 4382163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها