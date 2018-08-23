سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد چهار دستگاه خودرو سواری با یکدیگر در آزاد راه زنجان به تبریز دو کشته برجای گذاشت و علت اصلی وقوع این تصادف هم عدم توجه به جلو بوده است.

وی اظهار کرد: برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سواری پراید در محور زنجان- تهم به چورزق ۵ مصدوم برجای گذاشت.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ اعلام کرد و گفت: متأسفانه طی ۵ ماهه سال جاری علت بیشتر تصادفات در جاده‌های استان زنجان عدم توجه به جلو و انحراف به چپ بوده است.