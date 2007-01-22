به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس جمهور سابق ایران سخنران ویژه اجلاس داووس خواهد بود . تحولات خاورمیانه و بحران این منطقه موضوع اصلی اجلاس امسال مجمع اقتصاد جهانی است.

اجلاس اقتصادی داووس هر سال طبق سنت در دهکده کوهستانی داووس در کشور سوئیس و با شرکت شماری از رهبران کشورها، همچنین حدود 2400 نفر از روسای سازمان های غیردولتی، مدیران شرکت های بزرگ چند ملیتی، کارشناسان، نمایندگان محافل مهم اقتصادی و مالی جهان تشکیل می شود .



سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم در نشستی با موضوع خاورمیانه و با عنوان «تا همین جا کافی است» شرکت خواهد کرد.

خاتمی در زمان ریاست جمهوری هم ، میهمان مجمع اقتصاد جهانی در سال 83 بود.

در این نشست که در مورد آینده منطقه خاورمیانه برگزار خواهد شد، علاوه بر سید محمد خاتمی، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، عبدالله دوم پادشاه اردن، فواد سنیوره نخست وزیر لبنان و چندین سیاستمدار کرد، سنی و شیعه عراقی ، بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، هیلاری همسر او که روز شنبه نامزدی اش را برای انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد و سناتور جان کری که در انتخابات سال 2004 ریاست جمهوری آمریکا از جرج بوش شکست خورد از دیگر میهمانان دعوت شده به این اجلاس هستند.



تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم در مراسم اختتامیه این نشست پنج روزه شرکت خواهد کرد.

موضوع تغییر قدرت در کشورهای آمریکای لاتین و اتحاد هوگو چاوس چپ گرا با کشورهای دیگر آمریکای لاتین و همین طور ایران از دیگر برنامه های این مجمع است.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن هستند، نشست پنج روزه امسال مجمع اقتصاد جهانی را که روز چهارشنبه آغاز به کار می کند، افتتاح خواهد کرد.