اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای احداث خانه فرهنگ در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم برفچالانی شامگاه چهارشنبه در دومین شب از چهارمین جشنواره گلدهی لاله های تالابی اظهار کرد: در شورای پنجم یک میلیاد تومان برای احداث خانه فرهنگ انزلی اختصاص داده شده است.

وی افزود: جشنواره گلدهی «لاله های تالابی» انزلی یکی از برندهای شهر انزلی برای جذب و ماندگاری هرچه بیشتر مسافران و گردشگران است.

برفچالانی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضای نشاط و شادابی برای شهروندان و گردشگران عنوان کرد و گفت: تبدیل انزلی به شهر جشنواره یکی از برنامه های شورای شهر است تا متناسب با هر فصل یک جشنواره در این شهر برنامه ریزی و اجرا شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر انزلی با بیان اینکه نام تالاب فقط منحصر به انزلی است و هیچ شهری نمی تواند نام آن را به خود اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: انزلی پر باران ترین شهر ایران بوده و نام شهر باران شایسته این شهر است.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی همیشه به نام انزلی خواهد بود و هیچگاه این نام برداشته نمی شود، ادامه داد: تلاش می کنیم با حمایت و همکاری مسئولان شهرستان انزلی شهر بندرانزلی هم به منطقه آزاد ملحق شود.

برفچالانی به برگزاری کنسرت ها در شهر انزلی، خاطرنشان کرد: هیچ ممنوعیتی برای برگزاری کنسرت در این شهر نداریم. تنها مشکل موجود نبود فضای مناسب برای برگزاری کنسرت است.