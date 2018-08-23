هواداران مهمان نوازی آبادان را در بازی پرسپولیس به نمایش بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید زین العابدین موسوی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان با بیان اینکه تعامل با رسانه ها اساس کار ما در مسیر انجام مناسب و درست امور محوله و دستیابی به اهداف عالی نظام است، گفت: تیم پرسپولیس که به لحاظ طرفدار دارای جایگاه ویژه ای در سطح کشور است به طوری که در آبادان و سایر شهرهای خوزستان نیز افرادی به این تیم علاقمند هستند که ممکن است برای تماشای بازی در استادیوم حضور داشته باشند لذا هواداران خونگرم و با فرهنگ آبادانی باید از حساسیت ها بکاهند تا همگان بتوانند در فضایی سالم و مفرح به تماشای بازی بپردازند.

وی افزود: در ورزشگاه ها شاهد احساسات ناب و پاک جوانان هوادار هستیم که قابل تقدیر است اما در این میان ممکن است افرادی رفتارهایی را از خود نشان دهند که در شان مردم آبادان نباشد لذا هواداران باید نسبت به این رفتارها واکنش آگاهانه ای از خود نشان دهند.

وی اظهار کرد: تیمی که مقابل تیم صنعت نفت بازی می کنند ممکن است ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر تماشاچی اعم از زن، مردم، پیر و جوان داشته باشد لذا اگر هواداران و تماشاچیان حاضر در استادیوم رفتار مناسب و خوبی را از خود نشان ندهند این مسئله به پای تمام آبادانی ها نوشته شده و مردم بد معرفی می شوند.

سرپرست فرمانداری آبادان تصریح کرد: از جوانان و علاقمندانی که به استادیوم وارد می شوند می خواهیم تا مهمان نواری، معرفت و هر آنچه که مردم فهیم آبادان با آن شناخته می شوند را در بازی فردا به نمایش عمومی بگذارند؛ این یک مطالبه عمومی است که امید می رود تماشاچیان به آن عمل کنند.

موسوی گفت: آرزومندیم با توجه به هزینه کردها و سرمایه های خوبی که در قالب بازیکن در تیم صنعت نفت آبادان هست روز پنج شنبه شاهد ارائه یک بازی خوب همراه با پیروزی تیم نفت باشیم اما اگر هم این اتفاق نیفتاد به طور حتم در بازی های آینده امکان جبران وجود دارد.