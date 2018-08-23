عرفان آهنگریان به مدال طلا رسید/ مدال «۲۰» ایران به رنگ طلا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، عرفان آهنگران در وزن ۶۰- کیلوگرم در مبارزه پایانی ۲ بر یک «وانگ ژوئه تائو» از چین را شکست داد و طلا گرفت. وی برای صعود به دیدار نهایی تایلند، یمن و کره جنوبی را از پیش روی برداشته بود به مصاف «سوریا پارتاپ» از هند رفت و با قدرت تمام در ۲ راند متوالی، حریف را اسیر تکنیک های متنوع خود کرد تا خود را در فینال ببیند. عرفان، برای کسب مدال طلا با رقابت می کند.

این هشتمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران و اولین مدال طلای ووشو ایران است. برای تیم ملی ووشو زهرا کیانی، الهه و شهربانو منصوریان سه مدال نقره کسب کرده بودند.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:



طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

​۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی