گفتگوهای ملی فلسطینی از فردا از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، کمیته عالی پیگیری گروه های ملی و اسلامی اعلام کرد: همه گروه های فلسطینی برای از سرگیری نشست های گفتگوی ملی در شهرغزه دعوت شدند.

به گفته این کمیته قراراست این نشست سه شنبه آتی برگزارشود.

دربیانیه این کمیته همچنین آمده است : درنشست شب گذشته این کمیته توافق شد در ساعت 18 فردا به وقت محلی درمقر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) گفتگوها از سرگرفته شود.

این نشست با نظارت "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین و با دعوت "احمد بحر" جانشین رئیس پارلمان فلسطین و "ابراهیم النجا" رئیس کمیته عالی پیگیری مذاکرات گروه های اسلامی وملی انجام می شود.

"اسماعیل رضوان" سخنگوی دولت جنبش فلسطین دراین باره گفت : روزگذشته با کمیته عالی نشستی را برگزارکردیم و دراین نشست درباره برگزاری گفتگوهای ملی توافقاتی به عمل آمد و رئیس این کمیته نیز همگان را به شرکت دراین نشست دعوت کرد.

وی افزود: برای این مذاکرات سقف زمانی مشخصی وجود ندارد،زیرا این گفتگوها، گفتگوهای ملی فراگیر برای تشکیل دولت وحدت ملی براساس سند وفاق ملی فلسطین است و همچنین دراین نشست نیز فعال کردن سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر مسائل مهم مربوط به فلسطینیان بررسی می شود.

"اسماعیل رضوان" ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات منجر به توافقات فلسطینی شود.