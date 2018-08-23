بررسی علت اصلی حادثه حریق در واحد شیمیایی در لیای قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حریق در کارخانه تولید مواد شیمیایی رنگ و رزین در شهرک صنعتی لیا در ۱۴ کیلومتری قزوین، خسارات سنگینی به این واحد وارد کرد.

غدیر موسی خانی معاون عملیات آتش نشانی شهرداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات این حادثه گفت: حریق در ساعت ۱۶.۳۴ دقیقه روز چهارشنبه درپروه صنعتی مکررتولید کننده انواع رزین، رنگ، عایق و مواد اولیه مواد شوینده رخ داد که در اثر آن دو سوله از سه سوله تولیدی این واحد در آتش سوخت.

وی افزود: به دلیل مواد شیمیایی موجود در این واحد صنعتی بلافاصله حریق شعله ور شد و به سایر سوله ها سرایت کرد و مهار آن سخت و دشوار و کمی طولانی شد.

موسی خانی بیان کرد: به دلیل حجم آتش از ایستگاههای آتش نشانی شهرهای اطراف مانند بویین زهرا، آبیک و شهرک صنعتی کاسپین نیز کمک گرفته شد و از قزوین نیز ۴۰ مامور به محل حادثه عزیمت کردند که مهار آتش بیش از ۷ ساعت طول کشید.

وی تصریح کرد: هشت دستگاه خودروی مهار آتش از قزوین، دو دستگاه از شهرک لیا، دو دستگاه از شهرک صنعتی کاسپین و بقیه از اقبالیه، آبیک، تاکستان، بویین زهرا، تامین شد تا مهار آتش تسریع شود.

وی اظهارداشت: پس از مهار آتش فرایند لکه گیری نیز انجام شد و در حال حاضر بررسی دقیق کارشناسی علت حادثه در دست بررسی است.

موسی خانی گفت: در این حادثه تعداد ۵ نفر مجروح شدند که یک نفر نگهبان کارخانه و ۴ نفر از ماموران آتش نشانی به دلیل مسمومیت ناشی از استنشاق گاز سمی مجروح شدند و به بیمارستان منتقل شده و مورد درمان قرار قرار گرفتند.

وی از برآورد میزان خسارت خودداری کرد و گفت: هنوز نمی توان از میزان دقیق خسارت وارد شده و نیز علت اصلی حادثه گزارش داد و پس از بررسی کارشناسی موارد اعلام خواهد شد.

موسی خانی ضمن تشکر از حضور مدیران بحران، شرکت شهرک های صنعتی، ادارات برق، گاز و نیروی انتظامی در صحنه حادثه و کنترل اوضاع اظهار داشت: از مدیران واحدهای صنعتی که دارای انبارهای نگهداری مواد آتش زا و شیمیایی هستند درخواست می شود از ابنار کردن حجم زیاد کالا خودداری کرده و به صورت مستمر موارد ایمنی را بازرسی و کنترل کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.