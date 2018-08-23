شهربانو منصوریان: به اشتباهات خودم باختم نه حریف چینی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، شهربانو منصوریان پس از کسب مدال نقره بازیهای آسیایی گفت: من خیلی خوب بازی کردم و به اشتباه خودم باختم. من از حریفم خیلی بهتر بودم. فنهایی که مبارزه کردم یا پاهایی که زدم همه خیلی خوب بود. بازی که شروع شد من پنج امتیاز جلو بودم ولی به خاطر اشتباه خودم وقتی میخواستم دور بزنم از سکو پایین افتادم.
او افزود: من امتیازهای الکی دادم چون حریف چینی چیزی به من نزد. متاسفانه نتوانستم طلا بگیرم اما برای این بازیها چهار سال زحمت کشیدم. از خانواده، همسرم و مادرم دور ماندم و به همه قول داده بودم که طلا میگیرم.
شهربانو منصوریان برای بعد از کسب طلایش برنامهای داشت که حالا باید با مدال نقره اجرایش کند. منصوریان تاکید کرد: قرار بود نصف پاداش طلایم را به کسانی کمک کنم که شرایط مالی خوبی ندارند. جایزه نقره هم زیاد نیست ولی همان را هم با کسانی که قول داده بودم تقسیم میکنم.
وی تاکید کرد: ما دیروز نقرهمان را گرفته بودیم و اصلا به نقره فکر نمیکردیم. ما فقط به طلا فکر میکردیم و میتوانستیم طلا بگیریم. فقط اشتباهات خودمان بود. شاید یک جاهایی کم گذاشتیم. شرمنده مردم شدیم. ما دو خواهر میتوانستیم طلا بگیریم.
