  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۷

بازی های آسیایی اندونزی؛

تیم روئینگ چهار نفره زنان به مدال نقره رسید/ کسب مدال بیست و سوم

تیم روئینگ سنگین وزن چهارنفره زنان در فینال A بازی های آسیایی اندونزی در ردوم دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. این بیست و سومین مدال کاروان ایران است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم روئینگ سنگین وزن چهارنفره زنان با ترکیب مهسا جاور ، نازنین رحمانی، مریم کرمی و مریم امیدی پارسا در رده دوم فینال A قرار گرفت و با ثبت زمان ۷:۰۴:۳۸ به مدال نقره رسید.

تیم ویتنام طلا گرفت  و کره هم در این ماده صاحب برنز شد.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا: 
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد 
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو 
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی 
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی 
​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو 
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو 
۶ - فرود ظفری - ووشو 
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

برنز: 
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو 
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی 
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

کد خبر 4382224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها