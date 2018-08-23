تیم روئینگ چهار نفره زنان به مدال نقره رسید/ کسب مدال بیست و سوم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم روئینگ سنگین وزن چهارنفره زنان با ترکیب مهسا جاور ، نازنین رحمانی، مریم کرمی و مریم امیدی پارسا در رده دوم فینال A قرار گرفت و با ثبت زمان ۷:۰۴:۳۸ به مدال نقره رسید.

تیم ویتنام طلا گرفت و کره هم در این ماده صاحب برنز شد.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:



طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی