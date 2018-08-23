تیم روئینگ چهار نفره زنان به مدال نقره رسید/ کسب مدال بیست و سوم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم روئینگ سنگین وزن چهارنفره زنان با ترکیب مهسا جاور ، نازنین رحمانی، مریم کرمی و مریم امیدی پارسا در رده دوم فینال A قرار گرفت و با ثبت زمان ۷:۰۴:۳۸ به مدال نقره رسید.
تیم ویتنام طلا گرفت و کره هم در این ماده صاحب برنز شد.
مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:
طلا:
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی
۸ - عرفان آهنگریان - ووشو
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو
نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو
۶ - فرود ظفری - ووشو
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان
برنز:
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مهلقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی
