آهنگریان: حریف چینی قرعه راحتی داشت ولی شکستش دادم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، عرفان آهنگریان بعد از کسب مدال طلای بازی های آسیایی گفت: خدا را شکر توانستم در نخستین حضورم در بازی های آسیایی مدال طلا کسب کنم. مدالی که برای آن زحمت زیادی کشیدم.

وی تاکید کرد: حریف قدرتمند چینی ام برای حضور در این مسابقات، قهرمان اینچئون را شکست داده بود ولی خدا با من بود و توانستم این حریق قدر را شکست بدهم.

آهنگریان افزود: حریف چینی قرعه آسانی داشت و در نیمه نهایی هم استراحت داشت ولی من ٤ مسابقه سخت داشتم و کمی از نظر بدنی افت کرده بودم.

وی تصریح کرد: در راند اول در ثانیه های پایانی شکست خوردم ولی به توصیه مربی ام گوش دادم و توانستم در دو راند بعدی برنده شوم.

قهرمان بازی های آسیایی گفت: این مدال تازه آغاز کار است و می خواهم مدال های بیشتری در مسابقات آسیایی و جهانی بگیرم.

وی در پایان افزود: مدالم را به مردم خوب ایران و خانواده ام تقدیم می کنم.