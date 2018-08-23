  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

آهنگریان: حریف چینی قرعه راحتی داشت ولی شکستش دادم

مدال آور ووشو ایران در بازی های آسیایی گفت: این مدال طلا تازه اول کار است و می خواهم مدال های بیشتری کسب کنم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، عرفان آهنگریان بعد از کسب مدال طلای بازی های آسیایی گفت: خدا را شکر توانستم در نخستین حضورم در بازی های آسیایی مدال طلا کسب کنم. مدالی که برای آن زحمت زیادی کشیدم.

وی تاکید کرد: حریف قدرتمند چینی ام برای حضور در این مسابقات، قهرمان اینچئون را شکست داده بود ولی خدا با من بود و توانستم این حریق قدر را شکست بدهم.

آهنگریان افزود: حریف چینی قرعه آسانی داشت و در نیمه نهایی هم استراحت داشت ولی من ٤ مسابقه سخت داشتم و کمی از نظر بدنی افت کرده بودم.

وی تصریح کرد: در راند اول در ثانیه های پایانی شکست خوردم ولی به توصیه مربی ام گوش دادم و توانستم در دو راند بعدی برنده شوم.

قهرمان بازی های آسیایی گفت: این مدال تازه آغاز کار است و می خواهم مدال های بیشتری در مسابقات آسیایی و جهانی بگیرم.

وی در پایان افزود: مدالم را به مردم خوب ایران و خانواده ام تقدیم می کنم.

کد خبر 4382229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها