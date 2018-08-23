۱ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۹

فرمانده انتظامی شهرستان مهران:

۵۵ رأس گوسفند دامدار مهرانی زنده در سیاه چادر سوختند

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران از سوختن ۵۵ رأس گوسفند دامدار مهرانی در منطقه قلاویزان شهرستان مهران خبر داد.

سرهنگ امیرعباس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: ۵۵ رأس از گوسفندان یکی از دامداران منطقه قلاویزان(منصورآباد) از توابع شهرستان مهران به علت آتش گرفتن سیاه چادر زنده در آتش سوختند.

وی با تأیید وقوع این حادثه گفت: پس از تماس با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰، بلافاصله یک تیم از ماموران به محل وقوع حادثه اعزام شدند و موضوع را تحت بررسی قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: پس از حضور نیروهای انتظامی درمحل مشخص شد، تعداد ۵۵ راس گوسفند متعلق به ۲ دامدار به صورت زنده و به علت آتش گرفتن سیاه چادر ، تلف شده اند.

سرهنگ شهبازی با بیان اینکه اقدامات پلیسی برای کشف عمد یا غیرعمد بودن این حادثه توسط پلیس در حال انجام است،گفت: دامداران و عشایر عزیز بایستی نکات ایمنی را در نگهداری احشام خود رعایت کنند تا شاهد حوادث تلخ این نباشیم.

