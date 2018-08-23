۵۵ رأس گوسفند دامدار مهرانی زنده در سیاه چادر سوختند

سرهنگ امیرعباس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: ۵۵ رأس از گوسفندان یکی از دامداران منطقه قلاویزان(منصورآباد) از توابع شهرستان مهران به علت آتش گرفتن سیاه چادر زنده در آتش سوختند.

وی با تأیید وقوع این حادثه گفت: پس از تماس با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰، بلافاصله یک تیم از ماموران به محل وقوع حادثه اعزام شدند و موضوع را تحت بررسی قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: پس از حضور نیروهای انتظامی درمحل مشخص شد، تعداد ۵۵ راس گوسفند متعلق به ۲ دامدار به صورت زنده و به علت آتش گرفتن سیاه چادر ، تلف شده اند.

سرهنگ شهبازی با بیان اینکه اقدامات پلیسی برای کشف عمد یا غیرعمد بودن این حادثه توسط پلیس در حال انجام است،گفت: دامداران و عشایر عزیز بایستی نکات ایمنی را در نگهداری احشام خود رعایت کنند تا شاهد حوادث تلخ این نباشیم.