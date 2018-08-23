  1. استانها
  2. کردستان
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج:

جوان ۲۴ ساله  پاوه ای در سد وحدت سنندج غرق شد

سنندج- رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج از غرق شدن جوان ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوه در سد وحدت خبر داد و گفت :اکیپ غواصی این سازمان توانست جسد این جوان را ازآب بیرون بکشید.

به گزارش خبرگزاری مهر بە نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سهیل فضل وزیری اظهار داشت : بعدازظهر روز گذشته خبر غرق شدن یک جوان ۲۴ ساله در سد وحدت ازطریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد.

وی عنوان کرد:  بلافاصله اکیپ  سه نفره غواصی بهمراه معاون عملیات این سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد : این جوان  ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوه استان کرمانشاه بوده و در سنندج دانشجو بود که امروز بهمراه تعدادی از دوستان خود اقدام به شنا در سد وحدت کرده بود که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا غرق شد.

سهیل فضل وزیری بیان کرد : اکیپ غواصی این سازمان پس از جستجو در مسیر سد توانست جسد این جوان را از آب بیرون بکشد و تحویل نیروهای اورژانس بدهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

