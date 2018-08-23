جوان ۲۴ ساله  پاوه ای در سد وحدت سنندج غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر بە نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سهیل فضل وزیری اظهار داشت : بعدازظهر روز گذشته خبر غرق شدن یک جوان ۲۴ ساله در سد وحدت ازطریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد.

وی عنوان کرد: بلافاصله اکیپ سه نفره غواصی بهمراه معاون عملیات این سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد : این جوان ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوه استان کرمانشاه بوده و در سنندج دانشجو بود که امروز بهمراه تعدادی از دوستان خود اقدام به شنا در سد وحدت کرده بود که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا غرق شد.

سهیل فضل وزیری بیان کرد : اکیپ غواصی این سازمان پس از جستجو در مسیر سد توانست جسد این جوان را از آب بیرون بکشد و تحویل نیروهای اورژانس بدهند.