رصد و انهدام ۳ پهپاد تروریستها در جنوب ادلب از سوی ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع روسی اعلام کردند که پدافند هوایی سوریه سه پهپاد تروریستها در جنوب استان ادلب را رصد و منهدم کرده است.

الکسی تسیگانوف رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه بیان کرد: پدافند هوایی سوریه سه پهپاد که از مناطق تحت کنترل گروههای مسلح غیرقانونی برخاسته بودند و در نزدیکی مواضع ارتش سوریه در غرب روستای ابودالی در جنوبی ادلب در حال پرواز بودند را رصد و منهدم کرد.

وی افزود که در جریان انهدام پهپادهای متعلق به تروریستها، به نظامیان سوری موجود در منطقه آسیبی وارد نشد.

شایان ذکر است که وی قبلا نیز اعلام کرده بود که گروههای تروریستی در سوریه با هرگونه گفتگو با دولت سوریه مخالفند.

وی گفته بود: گروههای مسلح ضمن مخالفت با هر گونه مذاکره درباره حل و فصل سیاسی بحران ، اعلام کردند خود را برای اجرای حملات نظامی ضد نیروهای سوری آماده می کنند. مرکز فرماندهی تشکیلات هیئت تحریر الشام (جبهه النصره) اعلام کرد آماده انجام حملات نظامی علیه مواضع ارتش سوریه است.

رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه بار دیگر تاکید کرده بود که این مرکز از فرماندهان گروههای مسلح غیر قانونی در مناطق شمال غربی سوریه می خواهد اقدامات تحریک آمیز خود را متوقف و در مسیر حل سیاسی و مسالمت آمیز بحران حرکت کنند .

تسیگانوف گفته بود: روند بازداشت طرفداران گفتگوی سیاسی با دمشق از میان ساکنان محلی و برخی از فرماندهان گروههای مخالف در منطقه ایجاد کاهش تنش دراستان ادلب ادامه دارد. گروههای مسلح طی دو هفته گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از طرفداران گفتگو با دمشق را در استان ادلب بازداشت و آنان را به محل نامعلومی منتقل کردند و کسی از سرنوشت آنان اطلاعی ندارد.