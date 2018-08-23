مستند ۱۲ ئه ستیره (ستاره) در شبکه کردستان تولید می شود

ابوالقاسم امان الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۱۲ ئه ستیره (ستاره) مستند زندگی ۱۲ شهید سپاه بیت المقدس کردستان است که چندی قبل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: ۱۱ نفر از این شهدا حدود یک ماه قبل و در جریان حمله ضد انقلاب به یک پایگاه سپاه بیت المقدس کردستان در روستای دری از توابع شهرستان مریوان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان بیان کرد: یکی دیگر از این شهدا نیز که خود طلبه و هنرمند مداح بود، در جریان یک حمله کور تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به آغاز مراحل تهیه این مستند از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان، افزود: این مستند ۱۲ ئه ستیره در ۱۲ قسمت که هر قسمت مربوط به یکی از این شهدا است تهیه و تولید می شود.

امان الهی عنوان کرد: کارهای مقدماتی تهیه و تولید این مستند آغاز شده است و انتظار می رود در آینده ای نزدیک تهیه شده و برای پخش از شبکه استانی و حتی شبکه های ملی نیز آماده شود.

وی با اشاره به یکی از رسالت های شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان در راستای معرفی الگوهای برتر، یادآور شد: تلاش برای نشان دادن رشادت های جوانان این مرز و بوم در راستای دفاع از امنیت و آرامش کشور یکی از اولویت های اصلی و این مستند نیز در راستای توجه به این مهم تهیه و تولید می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان افزود: امروز کردستان در شرایطی یکی از امن ترین استانهای کشور است که مورد طمع جدی دشمنان قرار گرفته ولی در سایه رشادت های فرزندان این دیار، تمامی توطئه ها نقش بر آب می شود.

وی گفت: شبکه کردستان رسالت خود می داند که با تهیه و تولید این مستند بخشی کوچک از رشادت های این ۱۲ شهید عزیز را به نمایش بگذارد.