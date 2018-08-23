اوجاقی: مزد زحمات خود را گرفتیم/هدف بعدی جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، حسین اوجاقی بعد از پایان رقابتهای ووشو در بازیهای آسیایی گفت: حمایتهایی فدراسیون و تمرینات خوبی که بچهها داشتند باعث شد تا به این نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم و جا دارد تشکر کنم از تمام کسانی که کمک کردند. از مردم عزیز ایران هم سپاسگذارم دعا کردند.
وی افزود: اعضای تیم ما با یک برنامهریزی خوب به اینجا آمدند. ما میدانستیم که قرار است مقابل چه کسانی مسابقه بدهیم. میدانستیم که با چه تاکتیکهایی میخواهند بیایند و ما آنها را آنالیز کرده بودیم. مسابقات تدارکاتی هم در جهت پیروزی در این میدان بود.
سرمربی تیم ملی ووشو افزود: خدا را شکر میکنم از سه نمایندهمان در فینال در بخش آقایان دو طلا به دست آوردیم. امیدوارم مسوولان به این رشته بیشتر توجه کنند چون زمزمه ورود ووشو به المپیک شنیده میشود و آنجا هم میتواند مثل بازیهای آسیایی برای کشورمان افتخارآفرین باشد.
اوجاقی در خصوص تاثیر داوری در مسابقه فرود ظفری عنوان داشت: ما نمیخواهیم از داوری حرف بزنیم چون واقعا یک جاهایی اجازه نمیدانند که فرود فن خود را اجرا کند. اما نمیخواهیم از ناداوری بگوییم چون اینجا جو به نفع چینیهاست. اگر ما بردیم مطلق پیروز شدیم.
وی با بیان اینکه برنامه بعدی ووشو حضوری موفق در جام جهانی است اظهار داشت، ما جامجهانی را در پیش داریم. امیدوارم بتوانیم تمرینات خوبی داشته باشیم و در جامجهانی هم موفق باشیم. چراکه آنجا هم یک جدال سخت و پایاپای با چینیها خواهیم داشت.
سرمربی تیم ووشو درخصوص اینکه این رشته به انحصار ایران و چین درآمده، افزود: در بازیهای آسیایی که مهمترین مسابقه در سطح آسیاست، دیدید که در ۶ وزن، ۵ وزن بین ایران و چین بود و این نشان دهنده قدرت ایران است. در دو وزن آقایان در مجموع دو طلا ما گرفتیم و دو طلا هم چین. اما در جنگ روبهرو ما نسبت به چین برندهتر بودیم.
