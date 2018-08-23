نمایشگاه کتاب مشهد هفته اول آبان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مروارید صبح پنجشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی بیستمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران مشهد اظهار کرد: تاکنون ١٩ دوره از نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد برگزار شده است که می توان با توجه به تجربه های بدست آمده و آسیب شناسی نمایشگاه گذشته ،فضای مناسبی را برای علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی فراهم کرد تا بتوانند در ایام نمایشگاه محصولات مورد نظر خود را خریداری کنند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده نمایشگاه کتاب ناشران ایران قرار است هفته اول آبان ماه در مشهد برپا شود و به دلیل اینکه این ایام مصادف با اربعین حسینی خواهد بود، کمیته ویژه ای برنامه های متناسب با ایان ایام را تدارک خواهد دید تا در نمایشگاه کتاب اجرایی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است که دستگاه های مختلف باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

مروارید در خصوص برنامه های جنبی برپایی نمایشگاه کتاب مشهد نیز بیان کرد:جلسات نقد و بررسی، رونمایی کتاب ،مشاوره در حوزه کتاب ،اختصاص غرفه هایی با عنوان امام رضا(ع) وگفتگوی ادیان در این دوره از نمایشگاه اجرایی خواهد شد. همچنین ویژه برنامه هایی نیز به مناسب چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در این نمایشگاه برگزار می شود.