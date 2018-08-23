وظیفه مهم پدافند هوایی در دفاع از مراکز حیاتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس عظیمی شامگاه دیروز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به وظایف مهم پدافند هوایی در دفاع از آسمان کشور اظهار داشت: تأمین امنیت فضای هوایی کشور و تأمین امنیت نیروهای درگیر در نبرد جبهه‌ ها از جمله مهمترین ماموریت های ما است.

وی با بیان اینکه نیروهای پدافند هوایی تابع دستور مقام معظم رهبری هستند، ادامه داد: نقش و جایگاه پدافند هوایی خیلی ویژه است و ما وظیفه دفاع از مراکز مهم کشور همچون مراکز مهم دولتی، سدها و پالایشگاه‌ ها را داریم.

عظیمی با تاکید بر اینکه پدافند هوایی طلایه دار حراست از امنیت آسمان ایران است، افزود: توجه به پدافند هوایی، اقدامی در بالا بردن توان دفاعی کل کشور است .

خوداتکایی مهمترین ویژگی نیروهای مسلح

گفتنی است مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی نیروهای مسلح خوداتکایی و اعتماد به توان نیروهای مومن و انقلابی است، ادامه داد: صدا و سیما همواره کوشیده است در قالب هنر و با شیوه های هنرمندانه مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی برنامه های مختلفی تولید و پخش کند .

مرتضی صفری با تاکید بر ضرورت انتقال ارزش های انقلاب به جوانان ابراز داشت: در همین نگاه ما تلاش می کنیم برنامه های ویژه ای برای نسل جوان و با هدف تبیین آرمان های نظام به جوانان و نوجوانان تولید و پخش کنیم.