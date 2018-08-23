۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور:

وظیفه مهم پدافند هوایی در دفاع از مراکز حیاتی کشور

تبریز- فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور به وظیفه مهم پدافند هوایی در دفاع از مراکز حیاتی کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس عظیمی شامگاه دیروز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به وظایف مهم پدافند هوایی در دفاع از آسمان کشور اظهار داشت: تأمین امنیت فضای هوایی کشور و تأمین امنیت نیروهای درگیر در نبرد جبهه‌ ها از جمله مهمترین ماموریت های ما است.

وی با بیان اینکه نیروهای پدافند هوایی تابع دستور مقام معظم رهبری هستند، ادامه داد: نقش و جایگاه پدافند هوایی خیلی ویژه است و ما وظیفه دفاع از مراکز مهم کشور همچون مراکز مهم دولتی، سدها و پالایشگاه‌ ها را داریم.

عظیمی با تاکید بر اینکه پدافند هوایی طلایه دار حراست از امنیت آسمان ایران است، افزود: توجه به پدافند هوایی، اقدامی در بالا بردن توان دفاعی کل کشور است .

خوداتکایی مهمترین ویژگی نیروهای مسلح

گفتنی است مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی نیروهای مسلح خوداتکایی و اعتماد به توان نیروهای مومن و انقلابی است، ادامه داد: صدا و سیما همواره کوشیده است در قالب هنر و با شیوه های هنرمندانه مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی برنامه های مختلفی تولید و پخش کند .

مرتضی صفری با تاکید بر ضرورت انتقال ارزش های انقلاب به جوانان ابراز داشت: در همین نگاه ما تلاش می کنیم برنامه های ویژه ای برای نسل جوان و با هدف تبیین آرمان های نظام به جوانان و نوجوانان تولید و پخش کنیم.

