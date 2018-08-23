۴۵۰ ویژه برنامه دهه امامت و ولایت در آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد برنامه توسط ۴۵۰ مسجد و هئیت های مذهبی در سطح استان برگزار می شود افزود: برگزاری نمایشگاه با موضوع جریان غدیر، تئاتر با موضوع وافع غدیر، خطبه خوانی غدیر در تمام شهرهای استان از مهمترین این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه سه نمایشگاه جریان غدیر در شهرهای خوی، میاندوآب و سلماس برگزار می شود افزود: در این نمایشگاه ها بخش هایی از جمله پاسخ به سوالات در خصوص واقعه غدیر، نقاشی با مضامین غدیر برای کودکان به همراه اجرای نمایش واقعه غدیر نیز دایر می شود.

حجت الاسلام داداش زاده از اجرای مراسم خطبه خوانی غدیر در تمام شهرهای استان خبر داد و گفت: همچنین همزمان با دهه ولایت و امامت ایستگاه صلواتی در ۱۵۰ نقطه از سطح استان دایر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی بازسازی واقعی غدیر خم در شهرستان‌های سلماس، نقده و چالدران، برگزاری همایش‌های فرهنگی تبلیغی با محوریت غدیر و فضایل حضرت علی (ع)٬ برگزاری همایش‌های ویژه وحدت با عنوان علی (ع) محور وحدت در اسلام، برگزاری مسابقات کتابخوانی، تولید و توزیع محصولات فرهنگی در رابطه تعظیم شاعر اسلام، مراسم شناسایی و تجلیل از پرچم‌داران و خادمان غدیر را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

حجت الاسلام داداش زاده افزود: اعزام مبلغان به مساجد مناطق دوردست، برگزاری کاروان‌های شادی همزمان با عید غدیر خم با همکاری هیئت رزمندگان اسلام و اهدای هدایای مردم به مناطق محروم از سایر برنامه هایی است که در این زمان برگزار خواهد شد.

وی شعار دهه ولایت و امامت را لبیک یا رسول الله عنوان کرد و افزود: امیدواریم همگی با لبیک به پیام تاریخی رسول خدا بتوانیم وظیفه خود را در راستای موضوع مهم غدیر به سر انجام رسانده و عید غدیر امسال را متفاوت تر و باشکوه تر از سال های قبل برگزار کنیم.

حجت الاسلام داداش زاده با بیان اینکه واقعه غدیر فرصت مغتنمی برای اتحاد و انسجام مسلمانان اعم از شیعه و سنی است، بیان داشت: روحانیان، فرهنگیان، اصحاب رسانه و علما باید مفاهیم این روز بزرگ و فلسفه نامگذاری آن را به اقشار مختلف جامعه تبیین کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی عید غدیر خم را فرصت مغتنمی برای تبیین معارف دین مبین اسلام دانست و بیان داشت: در این روز بزرگ باید آموزه‌های غنی این دین، ارزش‌ها و اصول آن را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جدید تبیین کنیم.