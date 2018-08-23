۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

صدور ۳۲ مورد مجوز سقط درمانی طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری

یاسوج- مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از صدور ۳۲ مورد گواهی و مجوز سقط درمانی طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی با اشاره به جزئیات این آمار، افزود: در چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۵۰ مورد پرونده با موضوع سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی استان پذیرش شده است.

امینی با اشاره به پرونده های تایید شده در حوزه سقط درمانی، اظهار داشت: از مجموع ۵۰ پرونده پذیرش شده تعداد ۳۲ مورد با بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز، منجر به صدور مجوز سقط طبی شد.

وی افزود: تعداد ۹ مورد از پرونده ها با عدم صدور مجوز روبه رو شد و تعداد ۹ مورد نیز بعد از تشکیل پرونده با توجه به عدم پیگیری مراجعین بایگانی شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: مقایسه آماری نشان از صدور ۳۹ مورد گواهی سقط درمانی از جامعه آماری ۵۹ موردی پذیرش شده طی ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته دارد. این مقایسه کاهش ۱۸ درصدی سقط درمانی در مدت زمان مشابه سال جاری نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

امینی تصریح کرد: بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، استان در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ به میزان ۳۰ درصد کاهش صدور مجوز سقط طبی داشته است.

وی با اشاره به مراجعه به موقع جامعه هدف، افزود: مراجعه به موقع متقاضیان سقط درمانی به پزشکی قانونی مورد تاکید است و توجه به موارد مطرح شده در قانون سقط درمانی نیز ضروری است.

کد خبر 4382299

