تیم پاراگلایدرایران در نخستین حضور به مقام دهمی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در پنجمین روز بازی ها تیم دو نفره ایران با ترکیب حسین عباس قلی زاده و علیرضا عمیدی نمین دهم شدند و نماینده میزبان برسکوی نخست ایستاد.



کره جنوبی هم نایب قهرمان شد و تایلند بر سکوی سومی ایستاد. در انفرادی حسین عباس قلی زاده با ۷۰۲ امتیاز چهاردهم و علیرضا عمیدی نمین بیستم شد. میزبان علاوه بر تصاحب سکوی نخست در تیمی در انفرادی با حضور جافرو مگاوان در جایگاه برتر ایستاد.



کاروان ایران تاکنون ۹ طلا ۷ نقره و ۷ برنز کسب کرده است. ایران با ۳۸۰ ورزشکار مرد و ۹۸ ورزشکار زن در ۴۲ ماده ورزشی به این رویداد اعزام شدند.



این رقابت ها که به طور رسمی از ۲۷مردادماه امسال به میزبانی اندونزی آغاز شده است تا ۱۱ شهریورماه ادامه دارد.