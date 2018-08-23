  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

قایقران تیم ملی به مراسم اهدای مدال نرسید

ملی پوش تیم قایقرانی چهار نفره ایران به مراسم اهدای مدال بازیهای آسیایی نرسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، نازنین رحمانی عضو تیم چهار نفره ایران در رویینگ دقایقی از مراسم اهدای مدال را به دلیل افت فشار از دست داد.

حال عمومی وی از سوی پزشکان خوب توصیف شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

کد خبر 4382305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها