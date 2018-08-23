قایقران تیم ملی به مراسم اهدای مدال نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، نازنین رحمانی عضو تیم چهار نفره ایران در رویینگ دقایقی از مراسم اهدای مدال را به دلیل افت فشار از دست داد.
حال عمومی وی از سوی پزشکان خوب توصیف شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
ملی پوش تیم قایقرانی چهار نفره ایران به مراسم اهدای مدال بازیهای آسیایی نرسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، نازنین رحمانی عضو تیم چهار نفره ایران در رویینگ دقایقی از مراسم اهدای مدال را به دلیل افت فشار از دست داد.
حال عمومی وی از سوی پزشکان خوب توصیف شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
نظر شما