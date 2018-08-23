۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

ترافیک سنگین در محورهای هراز، چالوس و رودبار

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از ترافیک نیمه سنگین در تمامی محورهای منتهی به استان‌های شمالی کشور خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر طول مسیر جنوب به شمال محورهای کرج - چالوس و هراز و همچنین مسیر جنوب به شمال محور منجیل- رودبار شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در استان های مازندران (ارتفاعات محورهای هراز، فیروزکوه، ولی آباد و کیاسر - سمنان) و استان قزوین آزادراه قزوین - رشت (محدوده گردنه کوهین) نیز مه گرفتگی شدید گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به گرد و غبار نیز گفت: استان سیستان و بلوچستان محور (زابل - نهبندان) شاهد گرد و غبار و کاهش دید هستیم.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: در استان مازندران نیز در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی در خاتمه گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

