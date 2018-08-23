ترافیک سنگین در محورهای هراز، چالوس و رودبار

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر طول مسیر جنوب به شمال محورهای کرج - چالوس و هراز و همچنین مسیر جنوب به شمال محور منجیل- رودبار شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در استان های مازندران (ارتفاعات محورهای هراز، فیروزکوه، ولی آباد و کیاسر - سمنان) و استان قزوین آزادراه قزوین - رشت (محدوده گردنه کوهین) نیز مه گرفتگی شدید گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به گرد و غبار نیز گفت: استان سیستان و بلوچستان محور (زابل - نهبندان) شاهد گرد و غبار و کاهش دید هستیم.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: در استان مازندران نیز در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی در خاتمه گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.