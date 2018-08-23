احتمال حمله ۳ کشور غربی به سوریه در آستانه نبرد ادلب

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: درحالی که ارتش سوریه خود را مهیای نبرد ادلب و آزادسازی آن از لوث گروههای مسلح و تروریستی می کند، تحرکات حامیان تروریستها نیز شروع شده است. مشابه آنچه در هنگام عملیات ارتش سوریه در جنوب این کشور رخ داد و تلاش های زیادی از سوی صهیونیستها و حامیان منطقه ای و بین المللی تروریستها برای متوقف کردن عملیات ارتش سوریه انجام شد با نزدیک شدن عملیات آزادسازی ادلب نیز این تحرکات شروع شده است.

سناریوی تکراری که تاکنون آمریکا و غربی ها با دستاویز قرار دادن آن به سوریه حملاتی انجام دادند، هشدار درباره استفاده از سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه در جریان این عملیات ضد تروریستهاست. آمریکا، فرانسه و انگلیس در بیانیه مشترکی گفته اند که عمیقا نگران حملات نظامی به ادلب و پیامدهای انسانی آن هستند!

در این بیانیه ادعا شده است: «ما مشخصا بر نگرانی خود از استفاده احتمالی از جنگ افزارهای شیمیایی تاکید می کنیم. اگر حکومت بشار اسد بار دیگر از سلاح های شیمیایی استفاده کند ما قطعا دست به اقدام خواهیم زد.

همان‌طور که پیش‌تر هم نشان داده‌ایم، ما به هر گونه استفاده از این سلاح‌ها از سوی رژیم سوریه، واکنش نشان خواهیم داد. استفاده از این جنگ‌افزار پیامد فاجعه‌باری بر مردم سوریه می‌گذارد».

این در حالی است که این سه کشور در مرداد ۱۳۹۲ ادعای مشابهی را درباره حملات شیمیایی ارتش سوریه به غوطه شرقی مطرح کردند. در فروردین ماه امسال نیز پس از انتشار گزارش هایی دروغین مبنی بر حملات شیمیایی ارتش سوریه در دوما، حملاتی به سوریه به این بهانه انجام شد.

اما دمشق به این بیانیه آمریکا، انگلیس و فرانسه واکنش نشان داد. مقام وزارت خارجه سوریه چهارشنبه شب گفت: کشورهای غربی به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس بار دیگر به تهدیدات علیه سوریه و گمراه کردن افکار عمومی روی آورده‌اند و این کار در چارچوب ادامه حمایت آشکار آنها از گروههای تروریستی انجام می شود.

وی که نامش فاش نشده است، افزود: دور جدید تحریم های خصمانه علیه سوریه که بیانیه آن امروز توسط این سه کشور صادر شد، در نتیجه پیروزی ها و دستاوردهای ارتش و نیروهای هم‌پیمان درسراسر این کشور است که با کارشکنی آشکار برای تروریستهای هم پیمان کشورهای غربی در مقابل اراده ملت به شمار می رود. سوریه بارها تکرار و تاکید کرده است که استفاده از سلاح شیمیایی اقدامی غیر اخلاقی است و به کارگیری آن در هر زمان و مکان و تحت هر شرایطی را محکوم می‌کند. سوریه بارها تکرار کرده است که چنین سلاحی در اختیار ندارد و سازمان های بین المللی اعلام کرده اند که این کشور در این باره به تعهدات خود پایبند بوده است.

این مقام سوری بیان کرد: برای افکار عمومی جهان آشکار است که سوریه در سخت ترین نبردهای خود با گروه‌های تروریستی از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است. تداوم پشتیبانی این کشورها از گروه‌های تروریستی و در اختیار گذاشتن سلاح شیمیایی، آنها را وادار به استفاده از این سلاح در غوطه شرقی، خان العسل و استان‌های ادلب، حلب و دیگر مکانها کرد که برای افکار عمومی جهان فاش شد.

این مقام سوری افزود: افکار عمومی جهان با چنین بیانیه های بی ارزشی که ارزش آن به اندازه جوهر به کار گرفته برای نوشتن آن نیز نیست، گمراه نمی شود. سوریه در روزهای گذشته به طرف های بین المللی اعلام کرد که گروه های تروریستی، خود را برای به کارگیری گازهای سمی در برخی مناطق این کشور آماده می کنند و این بیانیه چیزی نیست غیر از حمایت پیشین از هر گونه حمله شیمیایی توسط گروه‌های تروریستی تا در روزهای آینده بهانه‌ای برای هدف قرار دادن سوریه مانند آنچه که در ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ (۲۵ فروردین ۹۷) انجام شد، باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: حکومت سوریه بیش از همه طرف ها بر عدم ریخته شدن خون ملت و بازگشت امنیت و یکپارچگی سرزمین از طریق تسویه وضعیت گروه های مسلح و دستیابی به آشتی ملی بدون جنگ و ویرانی اصرار می ورزد.

وی گفت: سوریه بیانیه صادر شده توسط این کشورها را با تمام جزئیات آن به شدت محکوم می کند، زیرا هدف اصلی آن توجیه به کارگیری سلاح شیمیایی توسط گروه های تروریستی و طولانی کردن عمر جنگ سوریه و پشتیبانی گروه‌های تروریستی است که بر اثر پیروزی‌های ارتش سوریه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در حال فروپاشی هستند».

قدر مسلم آن است که علت این تحرکات غربی ها، نگرانی از عملیات قریب الوقوع ارتش سوریه در ادلب و اهرم فشاری بر دمشق است. هدف این است که گروههای تروریستی مدت زمان بیشتری در این مناطق بمانند اما تجربه های قبلی ثابت کرده است که ارتش سوریه و متحدانش به این هشدارها توجهی نکرده و نخواهند کرد.

دمشق درراستای بسط حاکمیت بر تمامی اراضی سوریه گام بر می دارد و این حق قانونی آن است که امنیت را در سراسر سوریه برقرار کند.

در طی چند سالی که از بحران سوریه می گذرد؛ اتهامات متعددی در رابطه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی طرف‌های مختلف مطرح شده است . واقعیت این است که رسیدن به هویت استفاده‌ کنندگان از سلاح‌های شیمیایی در حوادث مختلف سوریه تقریباً غیرممکن است، چرا که تیم‌های تحقیق متخصص در این رابطه معمولاً نمی‌توانند وارد مناطق هدف شوند، عوامل مختلفی از جمله وجود درگیری در مناطق هدف باعث می‌شود، کمیته‌های بین‌المللی قادر به حضور و انجام تحقیقات در این رابطه نشود، علاوه بر این که محافل بین‌المللی مستندات و تحقیقات ارائه شده از سوی دولت سوریه در این رابطه را نیز نمی‌پذیرند.

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب در این باره اعلام کرد: «برداشت اصلی که هر فرد دنبال کننده تحولات هفت ساله سوریه می تواند از این تهدید آمریکا داشته باشد این است که دولت آمریکا به خوبی می داند که حمله ارتش سوریه برای بازپس گیری ادلب نزدیک است و از همین رو به شدت با این حمله مخالف است و بعید نیست که برای شکست یا کارشکنی این عملیات طرحی داشته باشد. بهانه آماده بحث به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه مشابه آنچه در دوما درغوطه شرقی دمشق و خان شیخون در حومه ادلب از سوی آمریکایی ها مطرح شد، است.

وی بیان کرد: گزارش های اطلاعاتی روسیه تایید کرده است که آمریکا از کلاه سفیدها برای طرح ادعای دروغین در این منطقه بهره برده است و علت اقدام نیروهای ویژه اسرائیل در خارج کردن حدود ۸۰۰ کلاه سفید به همراه خانواده هایشان از جنوب سوریه پس از موفقیت ارتش سوریه نیز گواه این مدعاست. هدف انتقال کلاه سفیدها نیفتادن آنها به دست نیروهای سوری یا روسی و اعتراف به فعالیت هایشان و نقش آنها در بحث سلاح شیمیایی بود.

عطوان گفت: کلاه سفیدها هنوز در شهر ادلب هستند و اگر سناریوی سلاح شیمیایی مجددا تکرار شود، موضوع بعیدی نیست تا به این بهانه حملات هوایی و موشکی به سوریه مشابه آنچه در آوریل گذشته به ادعای به کارگیری سلاح شیمیایی در غوطه شرقی شد، انجام شود».

قدر مسلم آن است که آمریکا و غرب تلاش دارند که از هر اهرمی برای به تاخیر انداختن عملیات ارتش سوریه در ادلب بهره ببرند. نکته قابل توجه این است که این ادعاهای دروغین و نخ نما شده در حمایت از بشریت در حالی مطرح می شود که دولت سوریه بارها اسناد و گزارش های متقن خود را درباره استفاده تروریستها از سلاح شیمیایی بر ضد شهروندان ارائه کرده و هیچ تحرک قابل توجهی از سوی این کشورها برای توقف این روند مشاهده نشده است.

این در حالی است که به طبق اذعان غربی ها، دولت سوریه سلاح شیمیایی خود را در پی توافق میان آمریکا و روسیه در سپتامبر ۲۰۱۳ به کشورهای غربی تحویل داده و این تسلیحات امحا شده اند اما هنوز بهره برداری غربی ها از این پرونده همچنان ادامه دارد.

سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه با طرح مجدد این ادعا به دنبال مداخله جویی جدید هستند اما همانطور که گفته شد ارتش سوریه و متحدانش بدون توجه به این هشدارها و اقدامات مداخله جویانه و کارشکنانه، خود را مهیای عملیات در ادلب می کنند تا طومار تروریستهای مورد حمایت غرب را درهم بپیچند.