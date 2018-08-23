ترکیه به ادعای بولتون واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه، در یاداداشتی برای «رویترز» به مصاحبه روز گذشته «جان بولتون» مشار امنیت ملی کاخ سفید با این رسانه، واکنش نشان داد.

بولتون که حین انجام این مصاحبه در سرزمین‌های اشغالی به‌‌سر می‌برد، مدعی شده بود: درباره اینکه وعده سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری قطر بتواند تاثیری بر اقتصاد ترکیه بگذارد، تردید دارم!

کالین در پاسخ به این ادعا گفت: اظهارات بولتون ثابت می‌کند آمریکا یکی از متحدین ناتو را هدف جنگ اقتصادی قرار داده است. دولت ترامپ نشان داده که قصد دارد از تجارت، تعرفه و تحریم برای آغاز جنگی جهانی در عرصه تجارت سود ببرد.

وی افزود: ترکیه قصد آغاز جنگ تجاری با هیچ طرفی را ندارد. هرچند، نمی‌توان از ما انتظار سکوت دربرابر حملات علیه اقتصاد و قوه قضائیه‌مان را داشته باشید.

همچنین بولتون در بخشی از مصاحبه خود گفته بود: در صورت آزادی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی محبوس در ترکیه، بحران بین ۲ کشور فوراً پایان می‌یابد.

این درحالی است که در پی بازداشت این کشیش آمریکایی، روابط آنکارا-واشنگتن به شدت مخدوش شد و ارزش لیر دربرابر دلار سقوط کرد.

گفتنی است برانسون متهم به جاسوسی و همدستی با گروه فتح‌الله گولن رهبر اپوزیسیون ترکیه است که طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶، به وی نسبت داده می‌شود.